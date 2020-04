Una Vita, la soap festeggia il traguardo: “In Italia raggiunto record storico”

Nuova stagione Una Vita, la puntata di ieri segna un importante record di ascolti

In Italia la nuova stagione di Una Vita registra un importante successo! A rivelarlo è Boomerang Tv, nel suo account ufficiale di Instagram. La principale società di produzione audiovisiva spagnola rende noto a tutto il pubblico che in Italia, nel corso della puntata in onda ieri, è stato registrato un record storico di ascolti! Una grande notizia per la soap opera, che sembra aver conquistato ancora di più il pubblico di Canale 5 con questo salto temporale. Abbiamo visto Acacias subire dei forti cambiamenti dopo la morte di Celia. La quinta stagione ha preso inizio proprio dopo il misterioso decesso della moglie di Felipe, caduta dalla finestra della casa dei Palacios. Nell’anno 1913 abbiamo ritrovato i nostri protagonisti del ricco quartiere spagnolo profondamente cambiati. I telespettatori hanno fatto la conoscenza di nuovi personaggi e, ovviamente, hanno anche dovuto salutarne qualcuno!

Una Vita, il salto temporale conquista l’Italia: il messaggio di Boomerang Tv e degli attori

“L’episodio di ieri di Acacias38 in Italia ha stabilito un record storico con 3.254.000 spettatori sul desktop di Canale 5. Il salto nel tempo con trame e personaggi rinnovati ha raggiunto Una Vita in grande stile”, così Boomerang Tv annuncia il l’importante risultato ottenuto grazie al pubblico italiano. Stiamo parlando, appunto, di un record storico per la nota soap opera spagnola. A commentare la grande notizia ci pensano alcuni degli interpreti. Ad esempio, su Instagram vediamo Marc Parejo (Felipe) condividere un bel messaggio scritto in italiano: “Volevo ringraziare tutti perché, dopo tanti anni, ancora in tantissimi ci seguite e ci amate!!!! Ieri siamo arrivati al nostro massimo nei dati di ascolto e questo ci riempie di gioia! Grazie Italia 3.254.000”. E ancora, anche Rebeca Alemany (Lolita) e Juan Gareda (Samuel) si dicono entusiasti per il risultato ottenuto in Italia.

Nuova stagione Una Vita, grandi cambiamenti ad Acacias: cosa sta accadendo

Una bellissima notizia per la soap opera, che vede ora grandi cambiamenti nel ricco quartiere. Vi abbiamo parlato, in questi giorni, del motivo per cui Rosina e Liberto hanno scelto di cambiare identità. Non solo, vi abbiamo svelato l’oscuro segreto che stanno nascondendo Samuel e Genoveva. E ancora, i telespettatori si sono mostrati anche curiosi di scoprire la verità sulla nuova vita di Lucia e sull’assenza di Telmo!