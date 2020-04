Una Vita nuova stagione: dov’è Telmo e chi è Eduardo il marito di Lucia

Anticipazioni Una Vita nuova stagione puntata di oggi: Lucia sposata con Eduardo, Telmo ha lasciato Acacias

Inizia la nuova e quinta stagione di Una Vita nel corso della puntata di oggi, martedì 21 aprile. Dopo la morte di Celia, tante cose sono cambiate ad Acacias, in particolare per Telmo e Lucia. Abbiamo visto l’ex prete duramente accusato proprio dalla Alvarado di aver rubato il denaro dell’eredità dei Marchesi di Valmez. In realtà, sappiamo bene che l’uomo non ha nulla a che fare con i soldi che sono spariti improvvisamente, è stato solo ingenuo a firmare i documenti che gli ha consegnato Padre Bartolomè. Telmo è finito inevitabilmente in un grosso inganno, a causa del quale Lucia gli ha detto addio. La Alvarado aveva deciso di lasciare Acacias, ma quanto accaduto a sua cugina Celia ha cambiato i suoi piani. A lasciare il ricco quartiere è stato, invece, Telmo. L’ex sacerdote è ritenuto ormai un bugiardo e un truffatore. Nel frattempo, Lucia ha iniziato una nuova vita.

Una Vita anticipazioni quinta stagione, Telmo e Lucia: lui torna ad Acacias, la Alvarado sta vivendo un matrimonio infelice

E mentre Lucia si è sposata con Eduardo e ha anche avuto un figlio, Mateo, Telmo si è allontanato da Acacias. Per ben dieci anni, l’ex prete ha dovuto sopportare il fatto di non essere stato creduto dalla sua amata. Ma che fine ha fatto? Dalle anticipazioni sappiamo che Telmo torna nel ricco quartiere, pronto a tutto pur di riconquistare il cuore di Lucia, la quale intanto ha cambiato completamente vita. Ora la vediamo come una madre di famiglia e non più come la dolce ragazza arrivata ad Acacias per cambiare aria. Ben presto scopriremo che la Alvarado non sta vivendo un periodo felice, anzi. Il primo ad accorgersene è Samuel, il quale le chiede di poter ricostruire un rapporto di pace. Ricordando il passato, Lucia nega all’Alday un’amicizia.

Trame Una Vita puntate italiane: chi è Eduardo, il marito di Lucia nella quinta stagione

Ma chi è Eduardo Torralba? Nel corso delle prossime puntate in onda su Canale 5 scopriremo che l’uomo, interpretato da Paco Mora, ha gravi problemi di salute e sta rendendo la vita di Lucia infelice. La Alvarado mente quando rivela a Telmo di aver trovato la felicità insieme all’uomo che ha sposato. Nel frattempo, la cugina di Celia cerca naturalmente di dare tutto il suo sostegno a Felipe, che piano piano sta distruggendo la sua esistenza.