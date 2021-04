Una Vita puntate spagnole: una sparatoria, il fidanzato di Lolita in fin di vita

In attesa del gran finale, nella trama di Una Vita sembra che tutti i pezzi del puzzle stiano tornando al loro posto. Morti, verità svelate e addii caratterizzano queste ultime puntate che stanno andando in onda in Spagna. Ma accade qualcosa di drammatico alla povera Lolita. La giovane donna di Cabrahigo è molto preoccupata per ciò che potrebbe accadere a Fidel. Quest’ultimo si fa notare ad Acacias dopo il salto temporale di cinque anni. Ramon e Lolita stanno ancora tentando di superare le loro perdite e Fidel diventa subito un loro amico.

I tre condividono un grande dolore, in quanto a causa dell’attentato hanno perso le persone più care. Mentre Ramon e Lolita si ritrovano ad affrontare l’assenza di Antonito e quella di Carmen, Fidel sta cercando di andare avanti con la sua vita dopo la morte di sua moglie e di suo figlio. Queste decessi avvengono a causa del terribile attentato anarchico. Ed è proprio questo che unisce Ramon e Fidel, che lavora tra le forze dell’ordine del posto. I due sono alla ricerca della vendetta e fanno di tutto pur di incastrare coloro che, cinque anni prima, hanno causato quel tragico attacco nel centro di Acacias.

Dopo aver trovato qualche colpevole, i due arrivano addirittura a compiere un rapimento, per conto di Aurelio Quesada. Ramon deve uccidere David, un nemico del marito di Genoveva. Ma fortunatamente il Palacios non compie questo terribile gesto e si sente in colpa per aver messo in atto il rapimento. Non appena scopre quanto sta accadendo, Lolita ha una crisi nervosa e finisce in ospedale. In questa circostanza, Ramon decide di tirarsi indietro e di non cercare più vendetta. Il Palacios consiglia a Fidel di prendere la sua stessa decisione.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano che nelle prossime puntate Ramon fa sapere a Lolita che Fidel è tornato sui suoi vecchi passi. La Casado, dopo la morte di Antonito, riesce a ritrovare il sorriso proprio grazie a Fidel, sebbene Ramon si mostri contrario a questa relazione. Lolita si preoccupa e chiede all’uomo di lasciarsi tutto alle spalle.

Fidel è ancora confuso e non sa cosa fare. Ma nel centro di Acacias, un uomo punta una pistola contro di lui e lo spara! Viene colpito in pieno dalla pallottola e le sue condizioni appaiono subito abbastanza gravi. Ramon e Fabiana tentano subito di aiutarlo disperati. Fidel finisce così in ospedale in fin di vita.

Ramon e Lolita sono molto preoccupati per lui. In particolare, la Casado teme di non rivederlo più. Con grande sorpresa, Fidel si sveglia! Dunque, non muore a causa dell’improvvisa e inaspettata sparatoria. Cosa hanno in serbo per Lolita i produttori della soap? Alla Casado potrebbero regalare un lieto fine con Fidel, nonostante i telespettatori non accettino di vederla a fianco di un uomo che non sia Antonito. Sicuramente arriverà il benestare di Ramon, che non potrà non dare alla nuora la possibilità di rifarsi una vita.