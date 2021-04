Una Vita Spagna, Ramon diventa un assassino? Lolita finisce in ospedale

Le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano che Ramon si ritrova costretto a uccidere per proteggere il nipotino Moncho. Il Palacios riceve una minaccia da Aurelio Quesada, il nuovo marito di Genoveva. Quest’ultimo lo mette con le spalle al muro, facendogli sapere che, se non accetterà di commettere per lui un omicidio, farà del male al piccolo Moncho, figlio di Lolita e del defunto Antonito. A questo punto, Ramon sente di dover compiere questo delitto pur di proteggere coloro che ama. Nel frattempo, Lolita sospetta che suo suocero stia facendo qualcosa di pericoloso.

La Casado ha già capito che ad aiutare in segreto Ramon, in qualcosa di davvero rischioso, c’è Fidel. Tentando di tenere il loro piano segreto, i due uomini rapiscono David, il marito di Valeria. Questi sono due nuovi personaggi di Una Vita, che finiscono nel mirino di Aurelio. Ramon e Fidel mettono in atto il piano, ma non sanno che Valeria sta assistendo alla scena. La donna riconosce Fidel e si reca subito da Lolita per parlargliene.

Valeria fa sapere alla Casado che David è stato rapito da alcuni uomini, tra cui Fidel. A questo punto, Lolita non sa davvero cosa pensare al riguardo. Nel frattempo, Fidel consegna a Ramon un’arma per uccidere David e poi tenta di convincere la Casado che non ha nulla a che fare con il rapimento. Lolita non gli crede del tutto. Ramon riesce a uccidere David? Il Palacios non è per nulla orgoglioso del piano che ha messo in atto su volere di Aurelio.

Così, decide di permettere a David di tornare a casa. L’uomo, infatti, può finalmente riabbracciare la sua Valeria, con cui inizia a progettare un futuro insieme. Lolita, però, scopre quanto è appena accaduto e non reagisce bene. La Casado ha un attacco nervoso quando si trova di fronte alla verità sul gesto che stava per compiere suo suocero, tanto che perde improvvisamente i sensi. Lolita viene così trasportata in ospedale, dove un medico si prende cura di lei.

Qui Ramon, vedendo lo stato di sua nuora, rivela a Fidel di non essere più disposto a lottare contro gli anarchici. Infatti, i due stanno portando avanti una lotta per vendicare i loro cari, morti cinque anni prima durante l’attentato anarchico nel centro di Acacias. Il Palacios non proseguirà con l’operazione e chiede al poliziotto di fare altrettanto.

A quanto pare, Fidel non ha intenzione di mettere fine alla lotta contro gli anarchici. Durante l’attacco ha perso sua moglie e suo figlio, esattamente come Ramon. Ora vuole vendetta. Intanto, ecco che accade qualcosa di inaspettato: Aurelio muore!