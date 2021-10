Una Vita puntate ottobre 2021: new entry, una scomparsa e un’amnensia

Nuovi colpi di scena nella trama di Una Vita. Nel corso delle puntate che andranno in onda a ottobre 2021, il pubblico italiano ne vedrà delle belle! Come sempre, non mancano i problemi per Felipe. Questa volta, però, si ritrova a vivere una situazione davvero sconcertante, che però lo riavvicina a Genoveva. Intanto, Camino soffre per l’improvvisa scomparsa di Ildefonso. E mentre Bellita teme di avere un problema alla gola, Ramon prende un’importante decisione sulla sua carriera politica per riportare la pace in famiglia.

Felipe finisce in coma: al suo risveglio non ricorda di Genoveva

Le anticipazioni svelano che ormai Felipe è sicuro di voler andare a Cuba per avere un confronto con Israel/Santiago. Ma Velasco ordina a Laura di ucciderlo, mentre intrattiene Genoveva in casa sua. La domestica non ha alcuna intenzione di far del male all’Alvarez Hermoso, anzi, vorrebbe cambiare la sua dichiarazione in tribunale. Purtroppo, per salvare la vita di sua sorella Lorenza, è costretta a eseguire l’ordine e avvelena Felipe. Quest’ultimo finisce in ospedale e i medici fanno sapere alla cameriera che è in coma.

Genoveva, ignara del losco piano di Velasco, è ormai convinta che il marito sia in viaggio. Come il resto dei vicini, anche lei scopre cosa è accaduto e corre in ospedale, sebbene Javier le consigli di non farlo. Intanto, quest’ultimo aggredisce Laura per non aver portato a termine il suo compito. In ospedale, si risvegliano i sentimenti che Genoveva nutre per Felipe, ma il medico le rivela che gli resta poco da vivere. Nel frattempo, la dark lady cerca di rassicurare Velasco, facendogli sapere che si reca in ospedale solo per evitare che al suo risveglio l’Alvarez Hermoso dica qualcosa di pericoloso.

Il perfido avvocato costringe nuovamente Laura a eseguire i suoi ordini e insieme si recano nella stanza di Felipe. Qui fortunatamente arriva Genoveva in tempo, evitando il peggio. Ed ecco che l’Alvarez Hermoso si sveglia dal coma, ma non ricorda niente dell’ultimo periodo. Peranto, non sa chi sia la Salmeron e odia ancora Ramon per la morte di Celia.

Ildefonso sparisce nel nulla, Camino devastata

La confessione pubblica di Anabel su Ildefonso distrugge la famiglia Pasamar. Il marchesino litiga nuovamente con Camino, mentre Felicia sviene. A prendersi cura di lei ci pensa Marcos, il quale poi le fa la proposta di matrimonio. La ristoratrice, però, chiede del tempo, in quanto vuole prima che si aggiustino le cose per sua figlia. Dopo di che, propone a Camino di annullare il suo matrimonio con Ildefonso. La giovane Pasamar reagisce male, poiché non ha alcuna intenzione di abbandonare suo marito in un momento così difficile.

Improvvisamente, Ildefonso scompare e l’ultimo ad averlo visto è Cesareo, vicino al fiume. Anabel cerca di sostenere Camino, la quale è devastata per la scomparsa del marito. A questo punto, decide di sporgere denuncia e fa sapere a sua madre che la sosterrà qualunque sia la sua decisione su Marcos.

Bellita e il successo con la nuova canzone: arriva il problema alla voce

Non finiscono qui i problemi ad Acacias nelle puntate di Una Vita che andranno in onda nelle prossime settimane. Bellita radura i suoi vicini per far sentire la sua nuova canzone, ma non è soddisfatta. Propone così a Jacinto di partecipare al brano, inserendo il suo urlo Iepa-ia. I critici elogiano la cantante, che però inizia a preoccuparsi per la sua voce. Senza rivelare niente a nessuno, Bellita comprende di avere un problema alla gola e cerca aiuto ad Aquilino, un guaritore di Cabrahigo.

Ramon lascia la politica, arriva una nuova famiglia ad Acacias

La situazione in casa Palacios è insostenibile, a causa della lotta politica tra Ramon e Antonito. Il primo prende, pertanto, una decisione difficile per riportare la pace in casa sua: lascia la politica e incoraggia suo figlio a proseguire. Il discorso di Antonito, dopo tanta preoccupazione, è un successo e sembra ormai certo che diventerà un deputato del Partito Conservatore.

Acacias accoglie, intanto, una nuova famiglia, quella composta da Sabina, Roberto e il loro nipote Miguel. I tre giungono nel quartiere generando non poca curiosità. Ben presto rivelano le loro intenzioni: vogliono acquistare il ristorante dei Pasamar e fanno un’offerta a Felicia. Intanto, Miguel resta abbagliato dalla bellezza di Anabel.