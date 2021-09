Una Vita puntate dal 20 al 25 settembre: svelato il segreto, Felipe distrutto

Nuovi colpi di scena per il pubblico di Canale 5 durante le puntate di Una Vita che andranno in onda da lunedì 20 a sabato 25 settembre 2021. Le anticipazioni svelano che il processo sull’omicidio di Marcia va avanti, ma si presenta il primo ostacolo per Felipe. Laura ritratta la versione che aveva rivelato all’avvocato e a Mendez, dichiarando di non aver mai visto Genoveva ricevere l’arma del delitto da Santiago. La domestica, inoltre, dichiara di fronte al giudice che Felipe che ha maltrattato la moglie. Infine, Laura ribadisce di essere stata abusata dall’avvocato.

Ovviamente, quest’ultimo reagisce malissimo di fronte al cambio di rotta, inaspettato, della domestica. Infatti, fuori dal tribunale la incontra per strada e la aggredisce di fronte a tutti. Questa sua reazione, però, compromette ancora di più la sua immagine. Arriva per Genoveva il momento di deporre al processo, dove continua a interpretare il ruolo di vittima. A questo punto, Felipe decide di testimoniare. La sua decisione spiazza la Salmeron, che tenta di opporsi.

Subito dopo, Mendez cerca di trovare la collaborazione di Laura, proponendole un patto. La domestica, però, appare impaurita e scappa. La testimonianza di Felipe sembra far dubitare il giudice dell’innocenza di Genoveva. Ma poi Velasco lo interroga, ribaltando ancora una volta la situazione.

Ildefonso, parlando con Camino, ricorda la guerra, ma non svela ulteriori dettagli. La giovane Pasamar, però, vuole sapere qualcosa in più, in quanto ormai è certa che il neo marito le stia nascondendo qualcosa di importante. Finalmente nelle prossime puntate di Una Vita, Ildefonso racconta a Camino il suo grande segreto.

La giovane Pasamar resta sconvolta quando ha di fronte tutta la verità: in guerra il marchesino ha subito una mutilazione delle parti intimi a causa di un violento attentato. È questo il motivo per cui ha sempre evitato i rapporti fisici con sua moglie. Camino, sebbene sia scioccata, mostra subito tutto il suo sostegno a Ildefonso.

Bellita e José Miguel, finalmente, riescono a ritrovare la serenità e a riunirsi. Arriva poi un telegramma di Cinta, la quale annuncia l’inizio di una tournée in giro per l’Argentina. La Del Campo, intanto, si ritrova a casa con molto tempo libero a disposizione e così decide di avviare dei lavori di ristrutturazione.

Arriva ad Acacias 38 Soledad, la nuova domestica della famiglia Bacigalupe, assunta appunto da Marcos. La donna dimostra subito di essere una persona severa e questo preoccupa non poco Anabel. Infatti, nel giro di pochissimo tempo, la ragazza dichiara guerra alla cameriera, la quale non si fa intimorire. Il suo caratterino viene subito notato anche in soffitta.

Ramon e Antonito diventano porta voci dei loro rispettivi partiti e presentano i programmi al circolo. Invece, Servante crea un’imitazione della spilla di Jacques e la propone a Casilda e Jacinto, i quali non sono molto convinti.