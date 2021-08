Una Vita: misterioso cameo ad Acacias, ecco perché è così importante

By

Nelle mani di Casilda finisce un microfilm che inizialmente non sembra poi così importante

Un misterioso cameo finisce nelle mani di Casilda nelle prossime puntate di Una Vita e il pubblico di Canale 5 ne vedrà delle belle! Inizialmente, il breve filmato viene consegnato a Susana, da Jacques, l’amico di Armando. Ma perché è così importante questo oggetto? Con il passare del tempo la verità esce fuori. Intanto, l’ex sarta di Acacias confessa al francese di averlo regalato a Rosina.

Ebbene Jacques sembra disposto a tutto pur di riavere il cameo, tanto che inganna le due amiche del quartiere. Non raggiunge, però, il suo obbiettivo. Ed ecco che scopre che, in realtà, lo nasconde Casilda! A questo punto della trama, il francese cerca di avvicinarsi alla dolce domestica, che ha appena affrontato la proposta del fastidioso principe Izem.

L’unico obbiettivo di Jacques è quello di scoprire dove si trova il suo cameo e per farlo inizia a molestare la povera Casilda. L’amico di Armando dimostra di essersi innamorato della domestica. Il suo, però, non è altro che uno stratagemma per riavere questo cameo. Nel frattempo, Susana e Rosina restano senza parole quando notano l’interesse che il francese mostra nei confronti della cameriera.

Armando decide così di parlare faccia a faccia con il suo amico per capire cosa sta davvero accadendo. In questo modo, scopre finalmente le sue vere intenzioni. Dopo di che, il diplomatico decide di far sapere la verità alla diretta interessata. Scendendo nel dettaglio, la dolce metà di Susana si reca da Casilda e le confessa il motivo per Jacques l’ha molestata.

Esce così fuori la verità nelle prossime puntate di Una Vita: Jacques è alla ricerca del cameo, che contiene un microfilm essenziale per la pace nel mondo. Infatti, contiene delle informazioni segrete, di vitale importanza.

Servante e le domestiche non sanno, a questo punto, cosa fare. Tutti loro dubitano se consegnare il cameo a Jacques oppure no. Il francese, insieme ad Armando, si ritrova costretto a rivelare a tutti loro la verità sul microfilm, che ha un valore fondamentale per la pace nel mondo.

Ed ecco svelato il mistero sul cameo che finisce nelle mani di Casilda. Le anticipazioni segnalano, intanto, che Armando propone a Ramon di entrare nel mondo della politica.

Il Palacios accetta, ma non sa ancora che ben presto deve lottare proprio contro suo figlio, Antonito. Quest’ultimo, geloso del successo ottenuto dal padre, decide di entrare anche lui in questo settore. Questo genera inevitabilmente tensione in casa Palacios.