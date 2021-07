Una Vita, chi invia le inquietanti lettere a Casilda? Arriva Izem, cosa cerca

Nelle prossime puntate di Una Vita, Casilda riceve delle lettere misteriose che la lasciano senza parole. Infatti, le anticipazioni segnalano che la dolce domestica non riesce a trovare pace dopo aver letto questi messaggi. Proprio per tale motivo, si ritrova a chiedere a Rosina e Liberto il permesso per assentarsi per qualche tempo da Acacias.

Sebbene, in quel momento, i due coniugi Seler non se la stiano passando alla grande, le permettono di lasciare il quartiere per un breve periodo. Ovviamente, Casilda fa ritorno ad Acacias, ma non si sa nulla sul mittente delle lettere che la stanno spaventando. Ma ecco che il mistero viene risolto quando nel quartiere si presenta colui che ha inviato questi messaggi.

Ebbene, si tratta di Izam, un principe marocchino. Ma cosa vuole da Casilda questo misterioso personaggio? Il ragazzo si presenta nel quartiere con uno scopo ben preciso, ovvero quello di sposare la dolce domestica. Ha intenzione di portarla nella sua terra, ma prima deve chiedere il permesso a Rosina e Liberto, a cui offre una grossa somma di denaro.

Izem vuole conoscere i due coniugi Seler, con l’obbiettivo di fare loro la proposta ufficiale per Casilda. Vuole comprarla e portarla in Marocco. Il principe marocchino si è ormai innamorato della domestica, tanto da essere disposto a tutto pur di ottenere la sua mano. Riesce nel suo intento? Le anticipazioni di Una Vita segnalano che la situazione per lui si rivela abbastanza complicata.

Izem non ha assolutamente alcuna intenzione di rinunciare a Casilda, ma non ottiene il risultato sperato. Infatti, Rosina e Liberto non accettano la sua proposta. Sembra, dunque, che al principe marocchino non resti altro che lasciare il quartiere senza la domestica. Ma fa subito ritorno, proponendo un aumento della somma che ha promesso.

Casilda è un essere umano e non è, ovviamente, in vendita. Questo, però, è un dettaglio che Izem sembra non riuscire a comprendere. Infatti, il pubblico italiano lo rivedrà ancora ad Acacias, pronto a fare una proposta ancora più allettante.

Liberto, che credeva di essersi liberato di lui, si ritrova ad ascoltare con sorpresa il principe marocchino che gli propone di aumentare la dote di Casilda. Il ragazzo, innamorato perso della domestica, è pronto a pagare il triplo di ciò che ha inizialmente promesso.

Una situazione alquanto complicata, che però non porta al risultato che Izem spera. Casilda non lascia Acacias per sposare il principe marocchino. La domestica continua a lavorare per Rosina e Liberto, finché non trova la sua strada. Nel suo futuro, però, non c’è Izem.