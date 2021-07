Una Vita anticipazioni: Rosina costretta a cercare il perdono di Fabiana

Rosina e Liberto cadono nella trappola di Servante, quando si ritrovano costretti a cercare dimora nella pensione sua e di Fabiana. Ma cosa accade a questa coppia nelle prossime puntate di Una Vita? I due coniugi Seler hanno un problema da risolvere nella loro abitazione, ovvero si accorgono di avere le tubature rotte. Servante, vedendoli in difficoltà e sicuro del fatto che la pensione avrebbe successo dando una sistemazione a due signori, gli offre un alloggio.

Ebbene, Rosina e Liberto accettano di vivere momentaneamente nella loro stuttura. Ben presto, però, la scelta di Servante si rivela una seccatura per Fabiana. Il motivo? L’ex domestica di Acacias 38 inizia a stancarsi delle continue lamentele di Rosina. Quest’ultima, come già si può immaginare, non le manda di certo a dire ai due proprietari della pensione. Arriva così anche a infastidire Fabiana.

La madre di Leonor Hidalgo trova un problema in qualsiasi cosa nell’attività. Fabiana, intanto, inizia a sospettare il suo socio abbia teso una trappola a Rosina. Le continue lamentele della moglie di Liberto sui servizi della pensione portano l’ex domestica a pensare che Servante abbia messo in atto un piano.

Ed ecco che Fabiana scopre le trappole messe in atto dal suo socio. Ma attenzione, perché l’ex domestica non resta impassibile di fronte alle continue lamentele di Rosina. Infatti, la madre di Cayetana non riesce più a sopportare la presenza della moglie di Liberto nella pensione.

Fabiana perde completamente la pazienza e il suo nervosismo non passa inosservato. A questo punto, non sopportando più questa situazione, l’ex domestica di Acacias 38 rimprovera apertamente Rosina per l’atteggiamento che sta tenendo da quando alloggia nella sua attività.

Mette le cose in chiaro, mentre la signora Seler sembra essere costretta a fare un passo indietro. Casilda deve lasciare per qualche giorno il quartiere e, dunque, Rosina finisce per chiedere perdono a Fabiana. Un gesto difficile per la signora Seler, che non appare per nulla pentita.

Ma senza le scuse non avrebbe più alcun aiuto. In ogni caso, i due coniugi Seler non devono restare troppo tempo nella pensione. Infatti, quando il problema nelle tubature viene risolto, Rosina e Liberto possono tornare a casa.

Ora, però, hanno bisogno dell’aiuto di Fabiana e Servante. Dunque, la madre di Leonor deve contare fino a dieci prima di parlare.

Ad avere il coltello dalla parte del manico è proprio Fabiana. In questa situazione si nota l’assenza di Casilda. Quest’ultima chiede ai Seler un permesso per lasciare Acacias, dopo aver ricevuto una misteriosa lettera!