Una Vita, Palacios come mai prima: Ramon e Antonito rivali, ecco perché

Arrivano momenti difficili in casa Palacios nelle prossime puntate di Una Vita. Ebbene la famiglia tanto amata e rispettata ad Acacias inizia ad accusare dei problemi mai vissuti prima. Infatti, il pubblico vedrà Ramon e Antonito l’uno contro l’altro. Ma perché padre e figlio si ritrovano ad affrontare questa difficile situazione in casa loro?

Nelle scorse settimane, i telespettatori hanno assistito ai continui litigi di Lolita e Carmen. Le due donne Palacios si sono ritrovate in contrasto, per poi tornare a essere più complici di prima. Ma quello che accade tra Ramon e Antonito è ben diverso. Non si tratta di un classico litigio di incomprensioni, bensì di lotta nel mondo della politica.

Il tutto accade, secondo le anticipazioni, quando Ramon annuncia di voler entrare a far parte di questo settore. A proporgli di unirsi al Partito Liberale è Armando. Il Palacios decide di accettare la proposta e lo fa sapere alla sua famiglia. Carmen, inizialmente, appare titubante e ammette di avere dei dubbi sulla decisione presa dal marito.

Dopo di che, Ramon fa un ulteriore passo in avanti annunciando di volersi candidare alle elezioni. Tutti i vicini di Acacias 38 lo sostengono. Antonito appare molto felice per la scelta presa dal padre, ma inizia a provare una certa gelosia quando vede che tutti lodano il suo coraggio. A questo punto, il giovane Palacios sogna di diventare un politico e di essere adorato da tutti.

Ma arriva una brutta notizia per lui: Armando lo rifiuta come politico. La dolce metà di Susana non disprezza la sua passione, ma non crede che questa sia la strada giusta per lui. Le anticipazioni di Una Vita segnalano una svolta nella vita di Antonito, che dipende proprio dalla decisione presa da Armando.

Il marito di Lolita fa sapere alla sua famiglia che sta entrando in politica, ma nel Partito Conservatore, che rappresenta l’opposizione del partito di cui fa parte Ramon. Ed ecco che aggiunge di volersi candidare alle elezioni. Proprio in questa fase della trama avviene la prima rottura tra padre e figlio. La famiglia Palacios, infatti, si ritrova ormai divisa dopo l’annuncio di Antonito.

Da una parte Ramon e Lolita non vedono la sua scelta di buon occhio, dall’altra c’è Carmen che lo sostiene. La rivalità politica in casa Palacios inizia a farsi sentire. Non solo, Antonito e Ramon scoprono che devono affrontarsi, per la prima volta, in un dibattito politico! Ovviamente questa rivalità non cambia il bene che da padre e figlio nutrono. Dunque, continuano a essere comunque legati tra loro.