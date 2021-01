Una Vita oggi non va in onda: intanto arrivano gli indizi su due addii

Una Vita oggi non farà compagnia al pubblico di Canale 5. La puntata del 6 gennaio 2021 è stata rimossa dalla programmazione. Questo è ciò che ha deciso la produzione di Mediaset per il giorno dell’Epifania. Infatti, in occasione della festività, le principali reti televisive hanno deciso di fare qualche piccola modifica nei palinsesti, lasciando invariati alcuni programmi e modificandone altri. Dunque alle 14.10 i telespettatori non ritroveranno sul piccolo schermo gli abitanti di Acacias, bensì un film di genere romantico. Canale 5 ha deciso di trasmettere nel primo pomeriggio di oggi la pellicola Amori in corsa. Quanto durerà questa pausa? Il pubblico non deve temere, in quanto già dal pomeriggio di domani, 7 gennaio, sarà possibile tornare a seguire le vicende che riguardano il quartiere di Acacias 38.

Anche in Spagna, la soap si ferma in occasione della festa dell’Epifania. Domani andrà in onda sul piccolo schermo spagnolo una puntata davvero molto importante. Infatti, questo giovedì dovrebbe avvenire il devastante attentato che cambierà per sempre il ricco quartiere. Come già è noto, diversi personaggi entreranno a far parte della trama, ma alcuni protagonisti lasceranno la scena. Si tratta di un colpo di scena davvero inaspettato, visto che nessuno si aspettava che ci sarebbe stata una simile rivoluzione nel cast.

Intanto, gli indizi portano a pensare che i morti del nuovo attentato saranno due: Antonito e Carmen! Le anticipazioni spagnole ancora non confermano, ma alcune indiscrezioni hanno già fatto uscire fuori questi due nomi tra le vittime dell’attacco anarchico. Da tempo la famiglia Palacios è finita sotto il mirino degli anarchici, in particolare quando Antonito è entrato nel mondo della politica. Prima di assistere a questa fase della trama, il pubblico italiano dovrà attendere un bel po’. Ma, nel frattempo, può sapere che Antonito e Carmen potrebbero essere le due vittime della devastante esplosione.

Gli indizi che portano a pensare ciò sono in alcune foto condivise sui social e che riprendono alcuni abitanti di Acacias dopo il salto temporale. Nelle immagini è possibile notare la presenza di Genoveva, Aurelio, Bellita, José Miguel, Liberto, Rosina, Servante, Fabiana, Casilda e Jacinto. All’appello manca l’intera famiglia Palacios. Questo sembra anticipare che qualcuno di loro perderà la vita.

Infatti, le indiscrezioni rivelano che dopo gli addii di Carmen e Antonito, Ramon e Lolita lasceranno il quartiere insieme al piccolo Moncho. Si nota, inoltre, l‘assenza di Felipe. L’avvocato, però, dovrebbe ancora far parte della trama. Ora non resta che attendere le anticipazioni spagnole per scoprire chi davvero morirà a causa dell’attentato.