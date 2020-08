Una Vita nuovo salto temporale: rivoluzione nella soap

Una Vita sta affrontando un nuovo salto temporale. I siti spagnoli parlano di un piccolo salto nel tempo, che permette di aprire una nuova fase della trama. Si tratta di una grande rivoluzione pensata dai produttori per l’importante traguardo raggiunto. Scendendo nel dettaglio, la soap festeggia 1300 puntate e si prepara a intrattenere il pubblico con nuovi intrighi. Questo salto temporale è già avvenuto in Spagna, precisamente lo scorso 6 agosto 2020. Si tratta di un piccolo salto nel tempo, di qualche mese. Secondo quanto si legge sui portali spagnoli, in questo modo, arriveranno ad Acacias nuovi personaggi. A parlare di questa importante svolta è Humberto Miró, produttore esecutivo di Acacias 38. Cinque anni di messa in onda, durante i quali hanno dovuto affrontare varie complicazioni. Non può non ricordare l’incendio avvenuto sul set, l’incidente di Marc Parejo e la pandemia del Coronavirus. Tutto questo è riuscito, però, a rendere più forte la soap!

Una Vita nuovo salto temporale, la soap festeggia 1300 capitoli: intrighi e grandi cambiamenti ad Acacias

Festeggiando 1300 puntate, la soap dà un’importante svolta alla sua trama. Miró afferma che il salto temporale permette di “mettere a posto le cose e di avviarne altre”. Il produttore rivela, inoltre, che il peso delle donne continuerà a essere importante, non solo tra le signore del quartiere, ma anche tra le domestiche. Questo spirito, che ha sempre caratterizzato Acacias 38, non cambierà con questo salto temporale. Sta arrivando, però, una trama ricca di intrighi che interesserà vari personaggi. Ovviamente continuerà a esserci spazio per il melodramma, la commedia e le grandi o piccole storie d’amore. Stando alle ultime anticipazioni spagnole, saranno diversi i colpi di scena che caratterizzeranno le prossime puntate in onda in Spagna. Con Genoveva in carcere, due morti e un matrimonio in crisi è impossibile non attendere importanti svolte.

Nuova trama per Una Vita dopo il piccolo salto temporale: tanti colpi di scena ad Acacias

Nuova trama per la soap spagnola. Il pubblico italiano assisterà a diversi cambiamenti dopo questo salto temporale di qualche mese. In particolare, Acacias si ritrova a dire addio a due personaggi, Bellita e Felicia. Le due donne muoiono in circostanze abbastanza misteriose. Mentre per il decesso della prima a indagare ci pensano i vicini, a cercare la verità sulla mamma di Emilio è suo marito Marcos. Nel frattempo, Lolita e Antonito affrontano un periodo di crisi. Il giovane Palacios si sente attratto da un’altra donna, Natalia. Grandi colpi di scena sono previsti anche per Genoveva, la quale confessa di aver ucciso Marcia e sconta la sua pena in carcere. Ma la Salmeron non se ne starà con le mani in mano in prigione!