Una Vita puntate Spagna: Felicia muore, il marito Marcos chiede l’autopsia

Felicia di Una Vita muore, questo è una delle ultime tragiche notizie che hanno colpito il quartiere di Acacias. Le anticipazioni spagnole annunciano l’uscita di scena della madre di Camino ed Emilio. Al momento, non è chiaro come ciò avvenga, ma sappiamo che verranno avviate delle indagini. Nelle prossime puntate in onda in Spagna, suo marito Marcos non riuscirà a liberarsi dal sospetto che la morte di Felicia non sia stata casuale come rivelato. Pertanto, deciderà di indagare mettendosi alla ricerca di qualche indizio che possa indicargli il colpevole. Un duro momento per il quartiere di Acacias 38, che si ritrova a dire addio a un altro personaggio. La trama attualmente in onda in Spagna è davvero ricca di colpi di scena! Sono tanti i cambiamenti che stanno caratterizzando la vita dei vicini. Importanti svolte stanno avvenendo nel ricco quartiere spagnolo!

Anticipazioni spagnole Una Vita, Felicia muore: anche sulla sua morte ci sarà un mistero da risolvere, suo marito Marcos sospettoso

Marcos non crederà alla versione ufficiale della morte di Felicia, nelle prossime puntate in onda in Spagna. L’uomo inizierà a indagare, per scoprire come è morta sua moglie. Non sarà affatto convinto da quanto si dirà sul suo decesso. Per tale motivo, deciderà di richiedere un’autopsia sul cadavere, al fine di verificare il reale motivo della morte di Felicia. La madre di Camino ed Emilio non è l’unico personaggio ad aver lasciato definitivamente la soap, in quest’ultimo periodo. Come già vi abbiamo anticipato in questi giorni, Bellita muore! Ebbene la nota cantante perde la vita e anche su questa morte ci saranno non pochi misteri. In questo caso, però, ad avere dei sospetti sul decesso non sarà il vedovo José Miguel, ma il resto dei vicini. Vi anticipiamo che alcuni dei nostri protagonisti inizieranno a puntare il dito contro il padre di Cinta!

Una Vita puntate spagnole, grandi colpi di scena: addio a Bellita e Felicia

Grandi colpi di scena nel corso delle puntate che stanno andando attualmente in onda in Spagna. Vi abbiamo anche segnalato la crisi che stanno attraversando Antonito e Lolita! Il giovane Palacios si sta avvicinando a Natalia, una ragazza giunta da poco ad Acacias. Ora i telespettatori spagnoli non vedono l’ora di scoprire le cause della morte di Bellita e di quella di Felicia. Non ci resta che attendere future anticipazioni spagnole per avere chiara la situazione, nel frattempo il pubblico italiano segue con passione la trama che vede protagonista Genoveva!