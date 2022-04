Una Vita, Natalia esce di prigione? Marcos scopre chi ha ucciso Felicia

Le anticipazioni di Una Vita fanno sapere che finalmente la verità sulla morte di Felicia, grazie anche all’intervento di Felipe, viene svelata. Innanzitutto, è bene sapere che l’avvocato, con la complicità di Genoveva, riesce a far uscire di prigione Natalia. Ebbene sì, i due si alleano e riescono a liberare la giovane Quesada dall’accusa per l’omicidio di Felicia. Per ragioni diverse, Felipe e Genoveva sono pronti a tutto pur di aiutarla e, attraverso un piano messo a punto proprio da lui, ecco che Natalia esce dal carcere.

La Salmeron è alleata con i Quesada e ultimamente ha anche avviato una relazione segreta con Aurelio. Felipe, invece, prova dei sentimenti sempre più importanti per Natalia. Questi sono i motivi per cui i due rivali si ritrovano a giocare dalla stessa parte. Nelle prossime puntate italiane, come già anticipato, l’Alvarez Hermoso trova un indizio importantissimo per le indagini sulla morte di Felicia. Deve incontrarsi con Mendez, il quale gli assicura di avere tra le mani delle novità fondamentali per la liberazione di Natalia.

Purtroppo, l’investigatore privato viene aggredito e non si presenza all’appuntamento. Felipe non demorde e scopre che, prima di essere aggredito, Mendez ha scritto il nome di Soledad. E secondo le anticipazioni spagnole di Una Vita è proprio lei l’assassina di Felicia! Con il passare del tempo, mentre Marcos rinchiude in convento Anabel, Felipe mette in atto un piano che porta alla scarcerazione di Natalia.

Poco dopo, si scopre appunto che è stata Soledad a uccidere Felicia. La domestica si è subito innamorata di Marcos e, per tale motivo, ha deciso di eliminare definitivamente la ristoratrice, avvelenandola. La verità arriva anche alle orecchie del Bacigalupe? Ebbene sì e non reagisce affatto bene! Infatti, Marcos è intenzionato a vendicarsi per la morte della sua adorata moglie e di certo non si ferma.

Scoprendo che non è stata Natalia a uccidere Felicia, bensì Soledad, Marcos interviene e fa uscire fuori il suo lato violento. Il Bacigalupe vuole uccidere la domestica. Proprio quando è sul punto di farlo, qualcuno riesce a fermarlo! Nel frattempo, si ritrova ad affrontare anche altri guai. Nelle prossime puntate, Miguel mette in atto un losco piano, dopo l’uscita di scena di Daniela.

Il giovane Olmedo si introduce in casa Bacigalupe per rubare la cassaforte, ma viene beccato proprio da Marcos in flagrante. Quando il Bacigalupe minaccia di chiamare la polizia, ecco che Miguel, grazie all’aiuto di suo nonno Roberto, riesce a passarla liscia e a fuggire con il bottino. Non intende tenere i soldi per lui, ma decide di consegnare il denaro ad Alberto, il ragazzo che gli ha fatto scoprire i motivi degli scioperi dei lavoratori.