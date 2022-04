Una Vita, Marcos becca Miguel mentre lo sta derubando: come va a finire

Il giovane Olmedo si introduce in casa di Bacigalupe per rubare la cassaforte, ma Marcos lo becca in flagrante

Miguel prende esempio dai suoi nonni nelle prossime puntate di Una Vita e decide di fare una rapina in casa Bacigalupe! Ebbene sì, il giovane avvocato intende rubare la cassaforte di Marcos prima di lasciare Acacias. Il tutto accade quando la verità su Daniela esce fuori. La giovane cameriera italiana non è giunta nel ricco quartiere spagnolo in cerca di lavoro. Il suo scopo è stato sempre quello di spiare Sabina e Roberto, per consegnarli alla giustizia. Il suo piano, però, arriva a una conclusione inaspettata.

Sabina è la prima ad avere dei sospetti su Daniela, tanto che tenta di tenerla lontana da suo nipote. Quest’ultimo, però, non crede che sua nonna abbia ragione. Si avvicina sempre di più a lei, soprattutto quando ottiene l’ennesima delusione da Anabel. Tra Miguel e Daniela scatta un bacio, che non rappresenta l’inizio di una nuova relazione ad Acacias. Infatti, poco dopo, il giovane avvocato decide di seguire la cameriera e la becca mentre sta parlando con un uomo della polizia. Capisce, così, che sua nonna ha ragione.

Non se ne resta con le mani in mano e, questa volta, la becca in flagrante. Daniela sta curiosando nella cantina del ristorante alla ricerca di prove. Qui Miguel ha la conferma dei suoi sospetti. Avviene così un confronto tra i due ragazzi. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Miguel rimprovera Daniela per averli ingannati. Nonostante tutto, la ragazza ci tiene a precisare di non aver mai mentito sui suoi sentimenti, prova davvero qualcosa per lui.

Gli spiega perché ha spiato i suoi nonni per tutti questo tempo e poi prende la decisione di lasciare Acacias. Saluta con una lettera Miguel, attraverso la quale gli fa sapere che non denuncerà i suoi nonni. La situazione si fa comunque complicata per gli Olmedo, i quali capiscono che sarebbe meglio lasciare per sempre il ricco quartiere spagnolo e ricrearsi una nuova vita.

Prima, però, Miguel commette una rapina. Scendendo nel dettaglio, approfitta dell’assenza di Marcos, che rinchiude Anabel in un convento, e di Soledad per entrare nell’appartamento. Mentre sta rubando la cassaforte arriva il Bacigalupe, che lo becca in flagrante! Subito Marcos minaccia di essere pronto a chiamare la polizia.

Ma l’intervento di Roberto riesce a evitare l’arrivo delle forze dell’ordine. Insieme a Miguel, il signor Olmedo colpisce Marcos e lo lascia legato privo di sensi. A trovare il Bacigalupe in queste condizioni è, poco dopo, Soledad. Lo scopo di Miguel è quello di consegnare il bottino ad Alberto, che l’ha avvicinato agli scioperi dei lavoratori.