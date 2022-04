Una Vita, Daniela dice addio a Miguel: l’uscita di scena dopo il piano fallito

Nelle prossime puntate di Una Vita, Daniela lascia Acacias. La cameriera italiana non è giunta nel ricco quartiere spagnolo in cerca di un posto lavoro, bensì per spiare gli Olmedo. Infatti, la ragazza è una spia che lavora per le forze dell’ordine. Il suo compito è quello di trovare le prove per assicurare Roberto e Sabina alla giustizia. Il piano, però, non viene portato a termine. Prima di arrivare a questa fase della trama, che andrà in onda tra qualche settimana, Miguel becca Daniela proprio mentre sta facendo le sue indagini.

Il tutto accade solo dopo che Sabina inizia a intuire qualcosa. Innanzitutto, quando esce l’articolo sul giornale che parla proprio dei due coniugi Olmedo e delle loro rapine, Roberto vuole consegnarsi alla polizia. A fermarlo ci pensa sua moglie, la quale consiglia sia a lui che al nipote di condurre la loro vita normalmente facendo finta di nulla. E così fanno. Con il passare del tempo, Sabina si rende conto che c’è qualcosa che non va nello strano comportamento della giovanissima cameriera.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che la ristoratrice riesce finalmente a capire che Daniela li sta spiando per conto della polizia. Non ha, però, le prove necessarie per incastrarla. Nel frattempo, la cameriera si avvicina sempre di più a Miguel, il quale appare ancora sconvolto dalla fine della sua storia d’amore con Anabel. Ci pensa lei a calmarlo e a confortarlo nelle prossime puntate italiane.

Scatta così un bacio tra Miguel e Daniela! Il giovane avvocato è felice di poter stare accanto alla cameriera e comprende di provare per lei dei sentimenti. Ma Sabina ha intenzione di ostacolare la loro relazione, visto che ormai è quasi certa che lei stia collaborando con la polizia. Miguel sente sua nonna discutere con Roberto della cameriera e chiede a entrambi di lasciarla in pace, non immaginando nulla.

Non solo, in questa fase della trama, il giovane Olmedo scopre la verità sui suoi genitori. Roberto confessa al nipote che non sono morti, bensì si trovano in carcere da quando sono stati beccati durante una grande rapina. Dopo ciò, Miguel segue Daniela e capisce che c’è qualcosa che non va. Non solo, la becca in flagrante mentre sta cercando le prove sui suoi nonni nella cantina del ristorante.

Dopo averla scoperta, Miguel rimprovera duramente Daniela. Si sente tradito e, soprattutto, preso in giro. La cameriera ci tiene a precisare che in realtà i sentimenti che prova nei suoi confronti sono veri. Su questo non ha mai mentito. A questo punto, le tocca anche spiegare il motivo per cui li ha spiati per tutto questo tempo.

A seguito di questo confronto, Daniela dice addio ad Acacias e così anche a Miguel. Prima di andare via, lascia una lettera per il giovane avvocato, attraverso la quale gli fa sapere che non denuncerà i suoi nonni. Dunque, Daniela lascia il quartiere ma non consegna gli Olmedo alla giustizia come dovrebbe fare, proprio perché si è legata a loro. Nonostante ciò, non c’è alcuna possibilità che la sua storia con Miguel vada avanti.