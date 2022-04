Una Vita, Miguel coglie in fallo Daniela! Roberto svela un segreto al nipote

Nuovi colpi di scena nelle prossime puntate di Una Vita per Miguel e Daniela. I due giovani si sono avvicinati parecchio nell’ultimo periodo. In realtà, questo è sempre ciò che ha voluto Sabina. Quest’ultima non ha mai visto di buon occhio la relazione del nipote con Anabel. Alla ristoratrice non è mai calato il comportamento della giovane Bacigalupe, troppo vicina ai fratelli Quesada. E in effetti la storia tra Miguel e Anabel è naufragata in pochissimo tempo, proprio a causa delle intromissioni di Aurelio. Per confortare il nipote, Sabina ha fatto arrivare al ristorante la dolce cameriera italiana, Daniela.

Ma la signora Olmedo non immagina che la ragazza è in realtà arrivata ad Acacias 38 per portare a termine una sua missione. Ebbene, come già anticipato più volte, Daniela è una spia che lavora con le forze dell’ordine. Il suo obbiettivo è quello di assicurare Sabina e Roberto alla giustizia. In particolare, deve trovare le prove delle loro grandi rapine per farli finire in prigione. Col trascorrere del tempo, la prima a rendersi conto che c’è qualcosa di misterioso in Daniela è Sabina. Infatti, la ristoratrice intuisce che la cameriera potrebbe essere una spia della polizia.

La situazione si complica con il passare del tempo, mentre Miguel ha qualche scontro con Antonito per via dei nuovi scioperi. Il giovane Olmedo si confida proprio con Daniela, a cui rivela cosa sta accadendo con coloro che vengono arrestati. A questo punto, il pubblico di Canale 5 assisterà a un momento speciale per i due ragazzi, che sembrano provare un forte sentimento reciproco.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano che Miguel e Daniela si baciano! Sabina li vede e decide di mettere alla prova la cameriera. La ristoratrice ha ormai capito con chi ha a che fare, ma non ha le prove necessarie per metterla con le spalle al muro. Pertanto, tenta di estorcerle le informazioni. Ma Daniela non cede e resta ferma nella sua posizione.

Subito dopo, ne parla con Roberto, il quale è molto preoccupato per il loro futuro. L’articolo che esce sul giornale parla proprio delle loro rapine e l’Olmedo pensa che dovrebbe consegnarsi alla polizia. Ci pensa sua moglie a fermarlo in tempo. Intanto, Sabina gli fa sapere che, ancora una volta, Daniela se l’è cavata e che non è riuscita a beccarla.

Miguel ascolta la loro conversazione e chiede a entrambi di lasciare in pace la ragazza. Ebbene arriva così il momento per il giovane avvocato di scoprire la verità sulla cameriera italiana. Miguel becca Daniela mentre sta parlando con Roger e alcuni poliziotti. Proprio così, Miguel capisce che c’è effettivamente qualcosa che non va!

Dopo aver fatto questa scoperta, il ragazzo decide di tacere. Ma vuole comunque affrontare suo nonno, da cui vuole sapere cos’è davvero accaduto durante la grande rapina a Zurigo. A questo punto, Roberto non può fare altro che svelare al nipote il segreto che da tempo, con Sabina, tiene al sicuro.

L’Olmedo confessa a Miguel che i suoi genitori non sono morti, bensì si trovano in prigione a causa di una rapina fallita. Finalmente, il giovane avvocato conosce tutta la verità. Decide, però, di non far sapere nulla a Sabina di questa conversazione.

Intanto, segretamente, Daniela entra nella cantina del ristorante alla ricerca di prove. La cameriera viene beccata proprio mentre sta cercando le informazioni che le servono per assicurare gli Olmedo alla giustizia!