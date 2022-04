Una Vita, Daniela e il piano contro gli Olmedo: Sabina scopre il segreto

Nelle prossime puntate, la ristoratrice capisce che la dolce cameriera italiana, in realtà, sta lavorando per consegnarli alla giustizia

Secondo le anticipazioni di Una Vita, la prima a capire che Daniela sta nascondendo qualcosa è Sabina. Nelle prossime puntate, la ristoratrice inizia a tenere d’occhio la dolce cameriera italiana, fino ad arrivare alla giusta conclusione. Innanzitutto, in questi giorni, il pubblico di Canale 5 vedrà Miguel e Daniela sempre più vicini. Il ragazzo ha finalmente la verità davanti agli occhi quando segue Anabel e la becca insieme ad Aurelio. A consolare il giovane avvocato, ci pensa appunto la cameriera. Quest’ultima è davvero interessata a far tornare il sorriso a Miguel.

Nonostante questo, deve portare avanti il suo piano. Come già anticipato, Daniela non realmente una cameriera. Infatti, è arrivata ad Acacias per un motivo ben preciso: smascherare gli Olmedo e consegnarli alla giustizia. Lavora, dunque, per la polizia. Deve trovare le prove giuste per incastrarli, ma piano piano si affeziona a ognuno di loro. Addirittura Sabina ha frainteso il suo rapporto con Roberto, tanto che si è lasciata andare a delle scenate di gelosia. Insieme a Miguel, è Daniela a portare i due coniugi Olmedo alla riconciliazione.

Ben presto, esce sul giornale un articolo che sembra parlare proprio delle loro grandi rapine. Roberto e Sabina si preoccupano, sebbene non ci siano i loro nomi. La storia corrisponde proprio alla loro e l’uomo decide di consegnarsi alla polizia. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che, alla fine, Roberto torna sui suoi passi e accetta la richiesta di sua moglie, la quale crede che sia meglio continuare a fingere.

Secondo Sabina dovrebbero far finta che l’articolo non abbia suscitato in loro alcun disagio. E così fanno. Ma con il passare del tempo, Daniela si rende conto che gli Olmedo sono più nervosi del solito e cerca risposte attraverso Miguel. Questa sua curiosità insospettisce, non poco, Sabina. Ora la ristoratrice deve assolutamente tenere d’occhio la cameriera italiana.

Intanto, Daniela esce con Roger, il quale la sprona a usare Miguel per mettere all’angolo i due nonni Olmedo. Invece, il giovane avvocato è impegnato a prendere parte, come avvocato difensore dei lavoratori, allo sciopero. Non sa che dietro le spalle di tutti, la cameriera sta collaborando con la polizia. Al ristorante i due ragazzi appaiono sempre più complici.

Sempre più sospettosa, Sabina cerca di allontanare il nipote da Daniela, impedendo loro di baciarsi. Ormai la proprietaria del ristorante Nuovo Secolo XX non riesce più a fidarsi della ragazza, al punto che inizia a seguirla. A un certo punto, i suoi sospetti aumentano quando percepisce che c’è qualcosa di strano tra lei e Mendez. Ed ecco che, così, Sabina capisce che Daniela collabora con la polizia!