Anticipazioni Una Vita: Roberto si consegna alla polizia? Olmedo rischiano

La situazione per gli Olmedo in Una Vita nelle prossime puntate si complica. Sabina e Roberto si ritrovano ad affrontare un grosso problema, legato al loro passato da ladri. È stato Miguel a convincerli a interrompere la loro ultima missione. Sfruttando la cantina del ristorante Nuovo Secolo XX, i due coniugi Olmedo avevano costruito un tunnel sotterraneo che li avrebbe condotti direttamente alla banca. Qui, come si può immaginare, avrebbero poi portato a termine la loro azione criminale. Fortunatamente il giovane avvocato ha scoperto il piano dei suoi nonni e li ha fermati.

A questo punto, Roberto e Sabina hanno promesso a Miguel che non avrebbero più perso il loro tempo con le rapine. E, in effetti, hanno subito dimostrato il loro cambiamento riaprendo il ristorante e assumendo anche una nuova cameriera, Daniela. Non sanno, però, che dietro l’arrivo della ragazza c’è una realtà completamente diversa. Ebbene, come già anticipato, Daniela è una spia. Sta lavorando per conto delle forze dell’ordine, tenendo sotto controllo gli Olmedo e registrando ogni informazione possibile.

Ecco spiegato perché Mendez e Daniela si conoscono. Le anticipazioni di Una Vita fanno sapere che nelle prossime settimane la cameriera italiana inizia a insospettire la famiglia Olmedo. In particolare, Sabina non riesce a fidarsi di lei. Decide di affrontarla, senza rendersi conto di averle confessato un’informazione molto importante. Il contatto di Daniela, Roger, avverte quest’ultima che è appena uscito un articolo di giornale che potrebbe rendere nervosi gli Olmedo.

Ed è proprio quello che succede. Le parole scritte sul loro conto portano molta tensione del ristorante. L’articolo parla della loro carriera criminale, senza però fare nomi. Sabina e Roberto, però, capiscono subito che si tratta del racconto della loro vita. A questo punto, Miguel non può fare altro che consigliare ai suoi nonni di consegnarsi alle autorità.

Inizialmente la coppia rifiuta la proposta del nipote, ma poi Roberto cambia idea. Nelle prossime puntate, annuncia ai suoi cari che vuole consegnarsi alla polizia. Nonostante ciò, fa notare di avere molti dubbi al riguardo. Pertanto, Sabina lo convince a non farlo. Non solo, la nonna di Miguel crede che debbano continuare a comportarsi come nulla fosse, senza insospettire nessuno.

Riescono a portare avanti questa farsa? Le anticipazioni segnalano che c’è una svolta fondamentale per gli Olmedo. Mentre accade tutto questo, inoltre, Miguel e Daniela si avvicinano sempre di più e tra loro nascono dei forti sentimenti. Ma sembra non possa esserci un lieto fine per questi due giovani ragazzi.