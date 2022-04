Una Vita anticipazioni: Anabel finisce in convento, Natalia si ammala

Mentre la giovane Bacigalupe entra in un convento, nelle prossime puntate italiane Genoveva trova la Quesada malata in carcere

Ad Acacias, nelle prossime puntate di Una Vita, si crea il caos tra le famiglie Bacigalupe e Quesada. Come già anticipato, Natalia finisce in prigione. Proprio mentre sta per vivere un romantico appuntamento con Felipe, arriva la polizia e la trasporta in carcere. La situazione diventa sempre più ingestibile tra Marcos e Aurelio. Il primo è convinto che Natalia sia l’assassina di Felicia, mentre il secondo vorrebbe riportare sua sorella in libertà. In effetti, non è la giovane Quesada la colpevole della morte della ristoratrice.

Soledad è colei che ha ucciso Felicia e che ha fatto sì che Natalia passasse come un’assassina. Marcos è caduto in questa trappola e non tarda ad avere accesi confronti con il suo rivale. Le anticipazioni segnalano che Anabal riesce a evitare che accada il peggio quando i due si confrontano con l’intenzione di farsi del male a vicenda. Ma subito dopo, la giovane Bacigalupe deve affrontare inevitabilmente l’ira di suo padre. Ebbene, Marcos e Anabel litigano e lui decide di chiuderla in un convento!

Ha ormai compreso che sua figlia si è legata ad Aurelio e non può permettere che lo sposi. Dunque, decide di mettere in atto questo drastico piano. Nel frattempo, Felipe cerca di assistere Natalia in carcere, con l’aiuto di Genoveva. Ebbene sì, le anticipazioni spagnole di Una Vita fanno sapere che l’avvocato e la Salmeron devono unire le loro forze per salvare la giovane Quesada.

Intanto, però, di Mendez non si hanno notizie. Felipe dovrebbe incontrarlo per sapere cosa ha appena scoperto sull’omicidio di Felicia, ma il loro incontro viene ostacolato da qualcuno. Invece, Genoveva si reca in carcere da Natalia e la risveglia da un brutto incubo. Come già anticipato, la giovane Quesada fa dei sogni terribili che riguardano il suo passato in Messico e Marcos!

Genoveva inizia ad avere dei sospetti al riguardo: cosa tormenta la sua amica? Intuisce subito che il Bacigalupe è il protagonista degli incubi di Natalia. Quest’ultima, però, non le rivela nulla. Non solo, Natalia si ammala in carcere. La povera Quesada inizia ad avere una febbre molto alta, che preoccupa non poco Felipe, Genoveva e Aurelio.

La situazione è destinata a evolversi in negativo. Sebbene l’avvocato faccia di tutto per tirare fuori di prigione Natalia, sembra che i suoi sforzi non bastino. La lotta tra Bacigalupe e Quesada prosegue, mentre Anabel si ritrova costretta a vivere in convento. Ma bisognerà fare attenzione ai successivi sviluppi, visto che la giovane non se ne resta con le mani in mano.