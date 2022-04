Anticipazioni Una Vita, Felipe vicino alla verità su Soledad: ecco come

Il primo ad avvicinarsi alla verità sulla morte di Felicia nelle prossime puntate di Una Vita è Felipe. Quest’ultimo scopre qualcosa attraverso un indizio lasciato da Mendez. Purtroppo, l’Alvarez Hermoso non ha modo di parlare con il suo amico. Facendo il punto della situazione, il tutto accade quando Natalia viene arrestata. Durante un loro appuntamento romantico, la polizia la trasporta in carcere, accusandola di essere l’assassina di Felicia. In effetti, tutti gli indizi sembrano portare alla sua colpevolezza. Ma perché?

A manovrare le prove ci ha pensato Soledad, la quale ha ormai convinto Marcos che proprio Natalia è la colpevole della morte di Felicia. In realtà, come fanno sapere le anticipazioni, è proprio la cameriera la vera assassina! Non solo accetta di collaborare con i suoi vecchi colleghi (gli anarchici), ma fa anche in modo che Natalia risulti la colpevole. La Quesada finisce così in prigione e qui si ammala. Inoltre, Genoveva va a trovarla in prigione e scopre che fa dei sogni terribili, in cui il protagonista sembra essere Marcos.

La Salmeron si convince del fatto che in Messico possa essere accaduto qualcosa di terribile tra la sua amica e il Bacigalupe. Non ha torto! Intanto, Mendez chiede a Felipe di incontrarsi, in quanto ha fatto delle scoperte importanti sulla morte di Felicia. Secondo le anticipazioni di Una Vita, l’investigatore privato scompare nel nulla e non si presenta all’appuntamento.

Ovviamente, l’Alvarez Hermoso inizia a preoccuparsi per il suo amico. Si scopre così che Mendez è stato aggredito! Nonostante ciò, Felipe riesce comunque a scoprire cosa vorrebbe dirgli l’ex ispettore di Acacias. Ebbene, scopre che prima di essere picchiato Mendez ha scritto il nome di Soledad! Dunque, l’avvocato a questo punto capisce che la cameriera nasconde qualcosa.

In effetti, è stata proprio lei a uccidere Felicia. Mentre, però, ci si avvicina alla verità, Soledad si è ritrovata costretta ad accettare di aiutare gli anarchici. Minacciata da Fausto, ora la cameriera deve per forza mettere in atto un terribile piano che, tra qualche tempo, sconvolge l’intero quartiere spagnolo! Nel frattempo, Marcos non immagina minimamente che proprio la sua amante è l’assassina che sta cercando da tempo.

Il Bacigalupe, convinto che ormai Natalia stia pagando per l’omicidio, si concentra su Aurelio e Anabel. Il suo scopo è quello di allontanarli, dopo essersi reso conto che il loro legame è cresciuto. Pertanto, dopo un acceso scontro nel centro di Acacias con il Quesada, Marcos decide di chiudere Anabel in un convento!