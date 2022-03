Una Vita, Marcos impazzisce: giù la maschera, Anabel terrorizzata

Nelle prossime puntate di Una Vita Marcos si rivela per quello che è: un uomo violento che perde facilmente le staffe! Anabel dimostra di essere davvero terrorizzata dal padre. Ma cosa porta il Bacigalupe a perdere la testa? Una serie di eventi scatenano l’ira del vedevo di Felicia, il quale ormai non riesce a rispondere più ai colpi sfoderati dai Quesada. In queste puntate il pubblico capirà il vero scopo di Aurelio e Natalia: rovinare la vita di Marcos, allontanandolo per sempre da Anabel. Con il passare del tempo riescono a raggiungere il loro obbiettivo.

Innanzitutto, in questi giorni Aurelio confessa alla ragazza chi fu il vero assassino del suo ex fidanzato Carlos: Marcos. La ragazza non riesce a credere alle sue parole e decide di confrontarsi con suo padre. Da questo momento in poi, per i due Bacigalupe niente è più come prima. Addirittura Marcos decide di rinchiudere in casa sua figlia. Non vuole in alcun modo permetterle di continuare ad avere dei rapporti con Aurelio e Natalia. Ma le sue decisioni non bastano a fermare Anabel, che riesce a fuggire.

Non appena scopre il gesto della figlia, il Bacigalupe cambia anche le serrature. Questa serie di eventi scatena l’ira di Marcos, il quale ha intanto ricevuto il risultato dell’autopsia di Felicia: è morta avvelenata. Ha assunto Mendez, ora investigatore privato, per trovare l’assassino. A complicare la situazione ci pensa Soledad, la quale confessa di avere dei sospetti su Natalia.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che la domestica riesce a far passare la Quesada come probabile colpevole della morte di Felicia. Marcos è sempre più convinto, dopo aver parlato con la sua amante, che sia stata Natalia a uccidere sua moglie. Non immagina che la verità è tutt’altra! Tutta questa situazione fa cadere la maschera a Marcos!

Come già anticipato, il Bacigalupe non è un uomo onesto e tranquillo. Nelle prossime puntate i telespettatori avranno modo di capire chi è davvero Marcos e cosa fece in Messico. Atti crudeli quelli che negli anni l’uomo ha compiuto. Non è poi così diverso da Aurelio. E si capirà anche durante un acceso scontro tra lui e Anabel.

Tentando di imporsi su sua figlia, supera ogni limite. Infatti, cerca di minacciarla fisicamente, pronto ad aggredirla. La ragazza è terrorizzata dall’atteggiamento del padre. Marcos ormai ha perso completamente la testa e lo dimostra anche durante un confronto con Natalia, mostrandosi molto aggressivo.