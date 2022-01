Una Vita, Lolita perdona Antonito? La sua salute lascia poche speranze

Cosa accade tra Lolita e Antonito in Una Vita nelle prossime puntate? Innanzitutto avviene la rottura, come già è possibile immaginare. Il giovane politico si lascia andare alla passione con Natalia e viene beccato proprio da sua moglie. La Quesada porta così a termine il piano che ha messo in atto con la complicità di suo fratello Aurelio e il Palacios resta solo. Ma questo non è l’unico problema che deve affrontare la coppia. Lolita continua a stare male.

Quando becca Antonito mentre la sta tradendo con Natalia, la Casado perde i sensi e cade a terra. Viene così trasportata in ospedale, dove i medici continuano a non avere delle risposte certe sul suo malessere. Come già anticipato, la donna di Cabrahigo soffre di una grave malattia, che per i dottori di Acacias risulta incurabile. E mentre Natalia si sente in colpa e viene attaccata dalle vicine, Antonito cerca un modo per farsi perdonare.

Carmen inizialmente gli consiglia di non avvicinarsi all’ospedale, in quanto Lolita non vuole vederlo. Successivamente il Palacios decide comunque di recarsi nella struttura e fa una dichiarazione d’amore a sua moglie, convinto che stia dormendo. Nel frattempo, cerca una soluzione per curarla dalla sua malattia.

Lolita perdona Antonito dopo il tradimento? Le anticipazioni di Una Vita segnalano che inizialmente la Casado resta in dubbio se concedere il suo perdono oppure no. Così, il pubblico assisterà a diversi incontri tesi tra i due. Ma è chiaro che la donna di Cabrahigo è propensa a perdonarlo.

Nonostante ciò, gli chiede del tempo per guarire la ferita. Il cuore di Antonito è spezzato, ma è disposto a tutto pur di salvarla. Infatti, riesce a trovare un medico di Siviglia. Ed ecco che finalmente Lolita decide di perdonarlo, sebbene voglia ancora dargli una bella lezione. La sua salute, però, dà poche speranze.

Nel frattempo, il Palacios riesce a convincere il dottor Ramos a sperimentare una cura per Lolita e poi affronta nuovamente Aurelio. Come già anticipato, Antonito scopre che dietro tutta questa storia del suo tradimento c’è lo zampino del Quesada.

Il dottor Ramos arriva e la Casado ha un altro svenimento. Quando la coppia sta per riconciliarsi, il medico parla al Palacios di un trattamento sperimentale che potrebbe salvare sua moglie.

Ma, intanto, Lolita si rende conto che la sua famiglia le sta mentendo. Infatti, nessuno le dice chiaramente che la sua salute lascia poche speranze. È lei stessa a scoprire come stanno davvero le cose.