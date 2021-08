Una Vita: Laura cambia rotta, ma Velasco ordina l’omicidio di Felipe

Cambia nuovamente le carte in tavola Laura nelle prossime puntate di Una Vita. Mendez riesce a convincere la domestica ad accettare il suo patto, ma prima accade molto altro a Felipe. La sua guerra contro Genoveva è appena iniziata e non mancano di certo i colpi di scena. La Salmeron, dopo aver scoperto di aver perso il bambino che portava in grembo, dichiara vendetta contro l’Alvarez Hermoso. Al suo fianco si schiera Javier Velasco.

In tribunale i due nuovi alleati fanno subito capire di avere non pochi assi nella manica. In particolare, hanno dalla loro parte Laura, la quale dovrebbe testimoniare a sfavore di Genoveva durante il processo. Di fronte al giudice, Felipe e Mendez attendono il suo arrivo, convinti che dichiarerà la verità su quanto accaduto tra la Salmeron e Santiago prima della partenza di quest’ultimo.

Non sanno che Genovave e Velasco stanno ricattando e minacciando Laura, che ha non pochi segreti. Ed ecco che in tribunale la domestica spiazza tutti con la sua testimonianza a favore della Salmeron, che di fronte al giudice appare come una vittima. La dichiarazione di Cesareo non riesce a sistemare le cose e così la dark lady di Acacias viene dichiarata innocente dal giudice.

Felipe perde le staffe e distrugge la sua immagine di fronte alla stampa. Profondamente addolorato, si reca al cimitero e giura vendetta contro Genoveva di fronte alla tomba di Marcia. Intanto, la Salmeron festeggia la sua prima vittoria insieme a Velasco. La situazione, però, inizia a sfuggire di mano ai due alleati. Mendez intuisce che stanno tenendo dalla loro parte Laura sotto minaccia.

Sebbene inizialmente rifiuti il suo aiuto, la domestica accetta il patto che le offre il commissario: deve modificare la sua testimonianza e in cambio lui le darà la protezione che le serve. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Velasco è pronto ad affidare a Laura l’ultimo compito, mentre Felipe annuncia che deve lasciare Acacias.

L’Alvarez Hermoso ha intenzione di recarsi a Cuba per parlare con Santiago e vendicare così la morte di Marcia. Genoveva non prende bene la notizia e lo supplica di non partire. A questo punto, Velasco affida a Laura l’omicidio di Felipe!

La domestica deve uccidere l’Alvarez Hermoso, ma si rifiuta di fare qualsiasi cosa contro di lui. Pertanto, torna a casa e accetta di cambiare la sua testimonianza in appello.

Attenzione, però, perché Laura è costretta a eseguire l’ultimo ordine di Velasco per il bene di sua sorella, chiusa in una clinica privata a causa di una malattia.