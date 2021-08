Una Vita anticipazioni, Felipe deve lasciare Acacias: l’annuncio fa rumore

Nelle prossime puntate di Una Vita, Felipe fa un annuncio importante, che non piace per nulla a Genoveva. Il tutto accade dopo la decisione del giudice, il quale dichiara innocente la Salmeron! Il processo non va come l’Alvarez Hermoso spera. Sebbene abbia dalla sua parte Mendez, non riesce a contrastare i colpi preparati da Javier Velasco, grande alleato di Genoveva.

La Salmeron in tribunale, infatti, si fa difendere proprio da lui contro l’accusa di omicidio. Ormai, dopo aver scoperto di aver perso il bambino, la dark lady ha come unico scopo quello di distruggere Felipe, da lei ritenuto l’unico responsabile della disgrazia. Ma per riuscire nel suo intento deve prima portare dalla sua parte Laura.

Ebbene, Genoveva sfrutta i segreti della domestica per tenerla sotto ricatto. Improvvisamente la ragazza scompare, per poi tornare in tribunale, dove Felipe e Mendez attendono la sua dichiarazione contro la Salmeron. Inaspettatamente, la cameriera non dichiara ciò che aveva raccontato ai due, cambiando completamente le carte in tavola.

Genoveva, invece, assume un ruolo da vittima di fronte al giudice, mentre Felipe sporca la sua immagine di fronte alla stampa con gesti aggressivi. L’avvocato di Acacias 38 aggredisce in pubblico Laura, in quanto li ha traditi nel momento più importante. Ed ecco che, dopo poco tempo, il giudice dichiara Genoveva innocente.

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che questo distrugge nel profondo Felipe, che si reca sulla tomba di Marcia. Mentre Genoveva festeggia con Velasco la prima vittoria, l’Alvarez Hermoso promette alla Sampaio che farà di tutto pur di ottenere giustizia. In questa fase della trama, Mendez cerca di portare Laura dalla loro parte, intuendo che è sotto un ricatto di Velasco e Genoveva.

Inizialmente la domestica nega di essere stata messa sotto pressione da qualcuno e poi sembra voler accettare il patto che le offre il commissario. Intanto, tra Genoveva e Velasco iniziano i primi scontri.

A questo punto, Felipe decide di agire nuovamente e, questa volta, annuncia che deve lasciare Acacias! Non rivela a tutti la verità del suo viaggio: vuole recarsi a Cuba per cercare Israel/Santiago, l’unico in grado di fornirgli delle prove.

Genoveva non prende bene la notizia e tenta addirittura di convincerlo a non partire. Ma ormai l’avvocato è pronto a tutto pur di avere in mano la verità sulla morte di Marcia!

Felipe deve fare comunque attenzione alle follie che Genoveva e Velasco sono pronti a commettere per fermarlo. Laura potrebbe cambiare, ancora una volta, tutti i piani!