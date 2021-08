Anticipazione Una Vita, Genoveva seduce Velasco: non è come sembra

By

La Salmeron cede alla passione con l’avvocato, mentre festeggiano per prima la vittoria ottenuta in tribunale contro Felipe

La guerra tra Felipe e Genoveva continua a creare tensione ad Acacias 38. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che ad aiutare la dark lady ci pensa Javier Velasco. Quest’ultimo ha deciso di prendere le difese della Salmeron in tribunale e ha subito mostrato di essere interessato anche ad altro. Infatti, l’avvocato ha preso il caso sia per vendicarsi contro Felipe, sia per stare accanto a Genoveva.

In tribunale, inizialmente, ad avere la meglio sono proprio loro. La Salmeron dichiara guerra a suo marito quando scopre di aver perso il bambino a causa di una crisi. In carcere ha, intanto, scoperto il segreto di Laura, che inizia a sfruttare a suo favore. Infatti, quando Felipe e Mendez sono convinti che la cameriera testimonierà contro Genoveva, accade esattamente il contrario.

Dopo tanta attesa, la domestica si presenta di fronte al giudice e, inaspettatamente, non dichiara ciò che aveva raccontato all’Alvarez Hermoso. La sua testimonianza, anzi, aiuta la Salmeron. La situazione è chiaramente positiva per Genoveva, che attende di essere dichiarata innocente dal giudice. Nelle prossime puntate di Una Vita, Felipe subisce un duro colpo.

Secondo il giudice, la Salmeron è innocente. Una notizia sconcertante per l’avvocato di Acacias 38, che reagisce male in pubblico, mentre Genoveva continua a recitare il ruolo di vittima. L’immagine di Felipe è sempre più danneggiata di fronte alla stampa e la Salmeron torna trionfante nel quartiere. L’avvocato è distrutto, ma non ha alcuna intenzione di arrendersi.

La Salmeron, invece, mette da parte il risentimento verso i vicini e cerca di crearsi una nuova vita nel quartiere. E mentre Mendez confessa a Felipe tutto ciò che sa su Laura, Genoveva e Valesco festeggiano la loro prima vittoria.

Ed ecco che proprio in questa circostanza la Salmeron cede alla passione. Nella sua abitazione, seduce Javier, che è evidentemente molto interessato. A questo punto, scatta un passionale bacio tra loro. Ovviamente, la dark lady non è realmente interessata.

Ora Genoveva è certa che non perderà l’alleanza con Velasco e potrà sfruttarlo fino a quando ne ha bisogno. Mendez decide, intanto, di agire per smascherare una volta per tutte le Salmeron.

Il suo obbiettivo ora è quello di far parlare Laura, sicuro ormai che Genoveva e Velasco le abbiano teso una trappola. Pertanto, le offre protezione in cambio della sua sincerità. Ma la domestica, sebbene inizialmente tentenni, non cede.

La Salmeron continua a essere diffidente nei confronti di Laura, che le assicura nuovamente di non avere alcun contatto con la polizia.