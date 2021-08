Una Vita: Genoveva vince (per ora), Felipe scopre il segreto di Laura

By

Mentre la Salmeron ha la meglio in tribunale, l’avvocato danneggia la sua stessa immagine a causa dell’impulsività e Mendez gli svela la verità sulla domestica

Ad avere la meglio in tribunale è, purtroppo, Genoveva. Secondo le anticipazioni di Una Vita, Felipe lotta con tutte le sue forze per mettere la moglie dietro le sbarre, accusandola di essere la colpevole della morte di Marcia. Inizia il processo e Velasco si prepara a difendere la dark lady. L’avvocato sembra avere sempre un asso nella manica.

Nelle prossime puntate, Genoveva perde il bambino, dopo aver accusato una crisi. Quando scopre dell’aborto, la Salmeron si scaglia duramente contro Felipe, a cui dichiara guerra. Ora la sua intenzione è quella di vendicarsi contro di lui. La situazione degenera, in quanto Genoveva riesce a tenere sotto ricatto Laura, che dovrebbe testimoniare a suo sfavore in tribunale.

Dopo la testimonianza di Cesareo, che viene gestita bene da Velasco, la domestica arriva di fronte al giudice. Mendez e Felipe attendono di ascoltare la versione che ha raccontato a loro. Ma ecco che la giovane delude e si schiera dalla parte della Salmeron. Questo genere molta tensione, tanto che Felipe nel centro di Acacias la aggredisce.

Mendez ricorda finalmente quando ha conosciuto la prima volta Laura e capisce che Genoveva e Velasco la stanno tenendo sotto scacco. Cerca un breve confronto con lei, che però si rifiuta di ascoltarlo. E mentre Felipe stesso si propone come testimone, al processo Genoveva tenta di rafforzare la sua immagine di vittima.

La tensione aumenta in tribunale con la dichiarazione di Felipe, che sembra riuscire a far dubitare il giudice dell’innocenza della Salmeron. Ma, secondo le anticipazioni di Una Vita, Velasco riesce a prendere di nuovo la situazione in mano, battendo l’Alvarez Hermoso.

In attesa del verdetto, Genoveva mantiene il suo ruolo di vittima. Intanto, le cameriere attaccano Laura, deluse perché ha cambiato la sua testimonianza. La domestica non si fa comunque intimidire da loro.

Ramon e Liberto accompagnano Felipe in tribunale per ascoltare il verdetto: il giudice dichiara Genoveva innocente! La dark lady viene così assolta dal caso sull’omicidio di Marcia e l’Alvarez Hermoso non può crederci.

L’avvocato, infatti, danneggia ancora di più la sua immagine di fronte alla stampa affrontando Velasco. A questo punto, Mendez confessa a Felipe di conoscere il passato di Laura e di avere dei sospetti.

Si riavvicina poi alla domestica, a cui offre protezione. Ma la ragazza, dopo aver esitato, nega di stare ricevendo qualsiasi pressione.

Felipe, invece, è sempre più devastato dalla situazione che si è creata e sembra non avere alcuna intenzione di lasciare che Genoveva la passi liscia.