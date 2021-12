Una Vita, la morte di Felicia: Marcos ossessionato, Soledad colpisce

Brutte notizie per la famiglia Pasamar: Felicia muore nelle prossime puntate di Una Vita. In realtà, il pubblico di Canale 5 non assisterà alla morte dell’ex ristoratrice. Infatti, il tutto avviene durante il brevissimo salto temporale. Genoveva confessa di aver ucciso Marcia e finisce in prigione. A questo punto, il pubblico si ritroverà qualche mese più avanti l’arresto della Salmeron. Proprio quanto tutto sembra essere tornato alla normalità, arrivano delle tragiche notizie.

Dopo l’arresto di Genoveva, avvengono una serie di colpi di scena. Innanzitutto, José Miguel e Alodia tornano ad Acacias dall’Argentina annunciano che Bellita è morta. Rosina è la prima a scoprire cosa sta davvero succedendo ai Dominguez, ritrovandosi proprio di fronte alla cantante. Ma prima che avvenga ciò, ecco che i telespettatori scopriranno che Felicia è morta. Marcos lascia Acacias per qualche giorno, con lo scopo di risolvere dei problemi d’affari in Messico.

Al suo ritorno si ritrova di fronte alla sconcertante realtà: la sua neo moglie è stata uccisa. Ma come muore Felicia? Ebbene, la madre di Camino ed Emilio viene avvelenata. Marcos capisce subito che la morte dell’ex ristoratrice non è avvenuta casualmente. Così inizia le sue indagini. Vuole scoprire a tutti i costi chi ha ucciso sua moglie e i suoi sospetti non possono che ricadere su Aurelio e Natalia.

I due fratelli Quesada sono giunti ad Acacias proprio per vendicarsi dei Bacigalupe. Dunque, Marcos crede che abbiano trovato un modo per avvelenare la sua Felicia. Indaga così tra i vicini alla ricerca di qualche indizio che possa indicargli il colpevole. Diventa per lui un’ossessione, in quanto vuole a tutti i costi trovare l’assassino e vendicarsi. Questa situazione mette a disagio Soledad, la sua domestica.

Intanto, Aurelio fa ritorno ad Acacias dopo una breve assenza e si presenta proprio a casa di Marcos, per formalizzare gli affari tra le loro famiglie. Invece, Anabel è furiosa con suo padre, perché non riesce a liberarsi della presenza di Natalia, la quale inizia addirittura a ricattarla.

Nel frattempo, le anticipazioni di Una Vita segnalano lo strano atteggiamento di Soledad. Quest’ultima si mostra molto amorevole con Marcos, tanto che lo difende dal cattivo linguaggio di Susana.

Lui la ringrazia per il gesto, ma la domanda sorge spontanea: lo difende perché è il suo signore o c’è qualche altro motivo? Bisognerà stare attenti alle prossime mosse della domestica, che sogna addirittura di baciare il Bacigalupe!

La ragazza, però, si vergogna per aver avuto questo desiderio e colpisce se stessa, digiunando. Tra qualche tempo, Marcos ha le risposte sull’omicidio e quando scopre chi ha ucciso Felicia resta sconvolto!