Una Vita: José confessa la verità a Rosina sulla scomparsa di Bellita

Bellita muore davvero in Una Vita? Le anticipazioni rivelano che i Dominguez partono per l’Argentina, ma il ritorno ad Acacias è molto triste. Nel corso delle prossime puntate, la cantante decide di raggiungere sua figlia Cinta, che non sta affrontando serenamente la sua gravidanza. Dopo qualche discussione, José Miguel affianca sua moglie e insieme chiedono ad Alodia di seguirli. La domestica ha paura delle navi, ma grazie all’aiuto di Fabiana e Casilda, riesce ad affrontare al meglio il viaggio.

Da questo momento, non si sa molto di ciò che accade in Argentina. Passa un po’ di tempo, Genoveva confessa l’omicidio di Marcia, finisce in carcere e avviene un piccolo salto temporale. A questo punto, José Miguel e Alodia fanno ritorno ad Acacias da soli e annunciano che Bellita è morta! Una terribile notizia, che segue quella riguardante la morte della povera Felicia. Rosina, però, inizia a nutrire dei sospetti sul Dominguez e la domestica. La moglie di Liberto ne parla con Susana e ottiene il sostegno che cerca.

Infatti, anche l’ex sarta di Acacias comincia ad avere qualche dubbio sulla morte di Bellita e sul rapporto che c’è tra José Miguel e Alodia. In effetti, i due si comportano in modo strano. Addirittura, il Dominguez non prende parte al funerale e si reca in soffitta affinché non venga celebrato un evento in onore di sua moglie.

José Miguel e Alodia scherzano quando sono insieme e tutto fa pensare che non siano per nulla distrutti dalla morte di Bellita. Rosina e Susana non si fermano e ora iniziano a sospettare che i due abbiano una relazione! Lo stesso Dominguez cerca di convincere l’ex sarta che non hanno alcuna storia d’amore.

Ma Rosina interpreta male una loro conversazione e presume che abbiano ucciso Bellita! Tutto diventa sempre più sospettoso e inquietante. Susana, però, non crede che José e Alodia abbiano potuto commettere il delitto. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che finalmente il Dominguez decide di parlare con Rosina!

La convoca a casa sua e le racconta tutta la verità: Bellita non è morta, ma si sta nascondendo. Ebbene, la Rubio si ritrova di fronte alla cantante e resta sorpresa. Inizialmente non riesce a crederci e pensa che sia un fantasma. Ma poi viene messa al corrente della situazione da José. Ciò che ora deve fare è mantenere il silenzio sulla questione.

Riesce a tenere nascosto il segreto? Ebbene no, Rosina spiattella tutto alla sua amica Susana.