Una Vita e Il Segreto, Alejandra Meco parla dopo il silenzio: come sta

Una Vita e Il Segreto, Alejandra Meco ha il Coronavirus? Ancora nessun test per l’attrice che rompe il silenzio sui social

Come sta Alejandra Meco? L’attrice, conosciuta in Italia nel ruolo di Teresa Sierra in Una Vita e Elsa ne Il Segreto, teme di aver contratto il Coronavirus. A rivelarlo è stata lei stessa qualche giorno fa. Dopo giorni di silenzio, su Instagram finalmente l’attrice fa sapere ai fan come sta. Alejandra aveva dichiarato di non avere avuto la possibilità di effettuare il test sul virus e oggi la situazione non è cambiata. La Meco confessa ai fan di essere ancora chiusa in casa, dove trascorre il suo tempo leggendo un libro in terrazza. L’attrice prende il sole in pigiama e, intanto, scrive questo messaggio per rassicurare il pubblico. In particolare, Alejandra ammette che sta già bene. Dunque, sembra proprio che la febbre e i dolori muscolari, durati un po’ di giorni, stiano passando. Nonostante ciò, l’interprete di Elsa spera di poter presto fare il tampone, al fine di avere delle risposte. Al momento, l’attrice non sa ancora se ha contratto il Coronavirus oppure no.

“La mia routine. I 3 metri di terrazza, sole e pigiama. Grazie a tutti voi che avete curato e interessati a me. Grazie davvero”, dichiara Alejandra Meco nel suo nuovo post su Instagram. L’attrice condivide una foto che la ritrae appunto sulla terrazza mentre legge un libro e questa volta la vediamo senza mascherina. A confermare che le sue condizioni di salute stanno migliorando è la stessa Alejandra: “Posso già dire che sto bene. Spero che tornino presto i test per avere delle risposte.”, continua poi l’interprete di Teresa Sierra. Quest’ultima conclude il suo messaggio dando incoraggiamento a tutti i suoi fan.

Alejandra Meco de Il Segreto e di Una Vita: un volto molto amato dal pubblico

Grande paura per Alejandra Meco. Si tratta di un volto molto amato dal pubblico che segue le due soap opera. Ad Acacias l’abbiamo vista vestire il ruolo di Teresa Sierra, la vera Cayetana Sotelo Ruz. I telespettatori l’hanno salutata già da tempo, quando lasciò il ricco quartiere insieme a Mauro. Quest’ultimo fa il suo ritorno ad Acacias, ma non porta buone notizie riguardanti la sua amata. Invece, a Puente Viejo ha rivestito il ruolo di Elsa, che insieme a Isaac ha iniziato una nuova vita, lasciando la soap.