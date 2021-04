Una Vita, il finale di Genoveva sarà triste? Sua figlia vuole vendicarsi

Qual è il finale riservato a Genoveva in Una Vita? Si tratta di una delle protagoniste di queste ultime stagioni. Per i telespettatori sta arrivando il momento di dire addio ai vicini di Acacias 38. Pertanto, c’è tanta curiosità da parte del pubblico, che non vede l’ora di scoprire i colpi di scena dell’ultima puntata. Quelli che andranno in onda questa settimana sono gli episodi decisivi, che porteranno verso il gran finale, che dovrebbe andare in onda tra il 3 e il 4 maggio 2021 in Spagna. Dunque, manca davvero poco e sembra che per Genoveva non ci sarà un lieto fine con la figlia ritrovata, Gabriela.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita, in questi giorni, hanno segnalato l’arrivo di questa ragazza ad Acacias 38. Un arrivo davvero inaspettato che svela il grande segreto di Genoveva. Diversi anni fa, probabilmente prima ancora dell’incontro con Samuel Alday, la Salmeron diede alla luce Gabriela. Decise, però, di non crescerla tra le sue braccia, lasciandola a casa di sua zia. Dopo essere rimasta per la seconda volta vedova, Genoveva accoglie ad Acacias la figlia, che non appare per nulla arrabbiata. Infatti, la dark lady è felice di sapere che Gabriela non nutre odio nei suoi confronti.

Ma pare che Genoveva si sbagli! I telespettatori spagnoli avranno modo di capirne di più nei prossimi giorni, quando la Salmeron deciderà di fare la presentazione ufficiale di Gabriela nel quartiere. A tutti i vicini, farà sapere che lei è la sua unica figlia ed erede. Con il passare del tempo, Genoveva inizierà ad accusare dei problemi di salute. Non si sentirà bene e Marcelo (il maggiordomo del suo defunto marito Aurelio Quesada) nutrirà dei sospetti nei confronti di Gabriela.

L’uomo capirà che la ragazza non sta raccontando tutta la verità. Nonostante ciò, la nuova arrivata si mostrerà premurosa nei confronti della madre, tanto che si occuperà personalmente delle cure. Marcelo, però, si preoccuperà molto di fronte ai malesseri di Genoveva, a cui consiglierà di affidarsi ai consigli di un altro medico. Gabriela, in questa circostanza, farà l’esatto contrario: tenterà di convincere sua madre a non chiedere altri pareri medici.

Cosa ha intenzione di fare Gabriela? Vuole uccidere Genoveva? La dark lady potrebbe pagare i suoi errori durante il gran finale! Sandra Marchena, interprete di Rosina Rubio, ha anticipato che nel corso dell’ultima puntata non tutti i personaggio avranno un lieto fine. Dunque, accadrà davvero di tutto!

Nel frattempo, sempre durante le puntate che andranno in onda questa settimana in Spagna, alcuni dei protagonisti dovranno prendere delle scelte importanti! In particolare, Felipe e Lolita avranno non pochi dubbi sul futuro.