Una Vita, Genoveva ha una figlia nascosta: svelato il suo grande segreto

Si avvicina il finale di Una Vita e viene svelato un grande segreto di Genoveva. Ebbene la dark lady di Acacias 38 ha una figlia segreta, che non ha mai voluto incontrare. La Salmeron ha dimostrato di avere sempre un asso nella manica e di avere non pochi scheletri nell’armadio. È riuscita quasi sempre a vincere le sue battaglie e ora si ritrova a svelare una verità sconvolgente. Chi è la figlia di Genoveva? Si chiama Gabriela e approderà nel quartiere spagnolo nelle prossime puntate che andranno in onda in Spagna. Va segnalato che per i telespettatori spagnoli questi sono gli ultimi episodi della soap opera.

A poca distanza dall’ultima puntata, ecco che verrà presentata la figlia di Genoveva. Già qualche settimana fa la notizia sulla presenza di una figlia segreta della Salmeron si era fatta abbastanza forte. Ciò è accaduto quando i telespettatori spagnoli hanno assistito a una misteriosa telefonata della dark lady. Quest’ultima, dopo aver ricevuto tale chiamata, tenta addirittura il suicidio. Ciò che è stato notato dal pubblico è che, durante questa conversazione, Genoveva fa un nome, Gabriela. Per mettere fine alla sua stessa vita, la Salmeron si procura dei sonniferi.

Ingerisce un intero pacco di pillole, ma viene fortunatamente salvata da Marcelo, il maggiordomo di suo marito Aurelio Quesada. Dopo di che, resta vedova. Nel corso delle puntate spagnole di Una Vita che andranno in onda questa settimana, Genoveva accoglierà ad Acacias sua figlia Gabriela! Prima di compiere questo passo, la Salmeron confessa ai vicini di aver perso il bambino che aspettava da Aurelio. Il modo in cui fa questa confessione lascia un po’ tutti senza parole. Infatti, Genoveva non appare per nulla dispiaciuta dall’evento.

I vicini non sanno che la Salmeron non avrebbe voluto mai mettere al mondo un figlio di Aurelio Quesada, tanto che qualche settimana fa aveva tentato di abortire. A questo punto, arriverà ad Acacias la bella Gabriela, che apparirà subito molto simile a sua madre. Gli occhi azzurri e lo sguardo autoritario confermano che è proprio identica a Genoveva.

Intanto, la dark lady sarà felice di vedere sua figlia serena. In particolare, si renderà conto del fatto che la ragazza non nutre alcun rancore nei suoi confronti. Ma in tutti questi anni cosa ha fatto Gabriela? Secondo quanto rivelano le anticipazioni, Genoveva lasciò la figlia tra le braccia di sua zia Enriqueta.

Probabilmente la Salmeron partorì questa figlia segreta ancora prima di approdare ad Acacias con Samuel. Con i vari salti temporali, gli anni sono trascorsi velocemente nel quartiere, dunque Gabriela oggi è già una ragazza.