Una Vita puntate spagnole: Genoveva muore? La dark lady tenta il suicidio

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano che nelle prossime puntate Genoveva tenterà il suicidio. Ebbene sembra proprio che la dark lady di Acacias 38 non voglia più continuare a vivere la sua nuova vita con Aurelio Quesada. Facendo un passo indietro, per arrivare fino a questo punto, la Salmeron si ritrova a remare di nuovo contro i vicini. La storia con Felipe arriva al capolinea e tra loro c’è solo rancore. Guerre in tribunale e importanti minacce, questo è ciò che condividono per lungo tempo. L’Alvarez Hermoso non prova più alcun tipo di affetto nei confronti di Genoveva, la quale intanto deve trovare il modo di rialzarsi. Come è possibile già immaginare, la Salmeron deve cercare un alleato per continuare a vivere ad Acacias.

Questa volta, la sua alleanza la costruisce con Aurelio, un uomo che giunge nel quartiere spagnolo insieme alla sorella Natalia. Il Quesada sembra non avere delle intenzioni positive e, in effetti, dimostra nel tempo di non essere una persona da ammirare. Sia Aurelio che Genoveva sanno che sta per avvenire un attentato anarchico nel centro di Acacias e non fanno nulla per evitarlo. I due restano a guardare mentre i vicini si ritrovano inaspettatamente a vivere una tragedia. Muoiono, a causa dell’attacco, vari personaggi. In particolare, perdono la vita Antonito, Carmen e Marcelina. Subito dopo avviene un salto temporale di cinque anni.

Ed è dopo questo arco di tempo che Aurelio e Genoveva rendono più solida la loro alleanza. I due tornano nel quartiere come marito e moglie, lasciando tutti a bocca aperta. Ma attenzione il loro non è affatto un matrimonio d’amore. Nel frattempo, però, la Salmeron scopre di essere incinta. Non ha alcuna intenzione di portare avanti questa gravidanza e così cerca aiuto a Ignacio – il nipote di Bellita – per mettersi in contatto con qualcuno che possa permetterle di abortire.

Ben presto Aurelio scopre le sue intenzioni e riesce a fermarla in tempo. E mentre tutto il quartiere sembra essersi schierato contro il Quesada, tra manifestazioni e complotti, Genoveva rende pubblica la sua gravidanza. Nelle prossime puntate in onda in Spagna, la Salmeron riceverà una chiamata che riuscirà a turbarla. A questo punto, tenterà di manipolare Luzdivina – una nuova domestica – per ottenere i sonniferi di Marcelo, il maggiordomo. Genoveva sembrerà essere sull’orlo del suicidio.

Subito dopo ci sarà un incontro fortuito tra Felipe e Genoveva, che alimenterà solo i rancori. Ed ecco che Marcelo troverà la Salmeron svenuta e chiamerà subito Ignacio per salvarla. Con l’aiuto di Luzdivina, il giovane riuscirà a salvare in tempo la vita di Genoveva! Dunque, per ora la dark lady continuerà a vivere. Bisogna fare attenzione però, in quanto si avvicina il gran finale della soap opera spagnola e i colpi di scena non mancheranno!