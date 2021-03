Una Vita, attentato e morti nel finale? Le ultime anticipazioni spagnole

Per il gran finale di Una Vita è previsto un attentato. Pare che la soap opera spagnola sia intenzionata a chiudere la storia di Acacias 38 con un colpo di scena. Non è stata rivelata ancora la data ufficiale dell’ultima puntata, che a breve andrà in onda in Spagna. C’è grande confusione nel ricco quartiere spagnolo. Nel corso delle puntate che stanno andando attualmente in onda nella penisola iberica, al centro della scena c’è Aurelio Quesada, il nuovo marito di Genoveva. Ebbene, l’uomo non ha mai dimostrato di avere delle buone intenzioni.

In Spagna è avvenuto già un salto temporale di cinque anni, preceduto da un violento attacco anarchico. Una bomba esplode nel centro di Acacias, causando morti. In particolare, escono di scena Antonito, Carmen e Marcelina. Tre personaggi amati, che perdono la vita a causa di questo attentato. In questa occasione, Aurelio e Genoveva sono entrambi a conoscenza del piano degli anarchici e non fanno nulla per fermarlo, anzi.

La Salmeron assiste alla scena dalla finestra della sua abitazione, mostrandosi soddisfatta. Dopo il salto temporale di cinque anni, Genoveva sorprende tutti, facendo ritorno nel quartiere con Aurelio, diventato suo marito. La coppia ha intenzione di seminare il panico ad Acacias, ma ci sta qualche problema. Infatti, dalle anticipazioni spagnole si intuisce che la Salmeron non è poi così legata ad Aurelio. La donna inizia a dubitare di lui, agendo anche alle sua spalle.

Ma, nel frattempo, Aurelio si mette alla ricerca di una particolare formula. Cosa ha intenzione di fare il Quesada? Per ottenerla arriva addirittura a sequestrare Rodrigo, con cui c’è un legame. Non ucciderà la sua amata, solo che se gli consegnerà la formula. Ebbene, l’uomo si piegherà al ricatto di Aurelio e gli fornirà la formula. Intanto, però, Acacias si sta ribellando contro il Quesada. Vari abitanti di Acacias si uniscono per tenere delle manifestazioni, che hanno come scopo quello di colpire i Laboratori Quesada.

Ramon non sa che Aurelio sta, intanto, indagando sulla morte di Fausto, per cui lui è ritenuto uno dei sospettati. Nonostante tutto, secondo le anticipazioni di Una Vita, Genoveva e suo marito inaugurano con soddisfazione i Laboratori. Il Palacios tenta, allo stesso tempo, di fermare le manifestazioni. Il padre di Antonito non vuole che nel quartiere regni il caos. I manifestanti non hanno alcuna intenzione di bloccare le ribellioni e sembra proprio che l’ultima puntata sia destinata a registrare gravi perdite.

Tutti i problemi verranno a galla e qualcuno sembra pronto a mettere in atto qualche folle piano per ottenere il controllo sul quartiere. I telespettatori, d’altronde, sono ormai abituati ad assistere a momenti di forte tensione. La soap de Il Segreto è terminata con la morte di Raimundo e Donna Francisca, due grandi protagonisti. In ogni caso, il finale di Acacias 38 è stato girato.