Una Vita anticipazioni spagnole, nuovo omicidio: Lolita sospetta di Ramon

Avviene un nuovo omicidio ad Acacias e le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano che Lolita inizia a sospettare che c’entri qualcosa Ramon. Il tutto accade quando la Casado nota che suo suocero sta tenendo da parte una grossa quantità di denaro sulla sua scrivania. A questo punto, decide di affrontarlo per capire il motivo per cui abbia risparmiato così tanti soldi in segreto. Ma ecco che proprio in questa fase della trama Fidel Soria, nuovo vicedirettore della Direzione generale della sicurezza della polizia, rivela a Ramon che è riuscito a catturare Leonardo, il colpevole dell’attentato avvenuto ad Acacias cinque anni prima, che ha causato la morte di Antonito e Carmen.

Fidel e Ramon condividono un dolore immenso per quanto accaduto durante l’attacco anarchico. Infatti, anche il primo ha perso sua moglie e suo figlio a causa dell’attentato. Non solo, il nuovo arrivato si avvicina a Lolita. I due instaurano, sin da subito, un rapporto di grande complicità. Di fronte a questo avvicinamento, però, Ramon non reagisce affatto bene. Per il Palacios è difficile osservare sua nuora in compagnia di un uomo che non Antonito. Nei giorni precedenti Lolita nota che suo suocero e Fidel, stanno collaborando. Sente che c’è qualcosa che non va, tanto che ricorda a Ramon i consiglio che aveva dato a suo figlio e lo avverte che se gli accadrà qualcosa di brutto non piangerà per lui.

E quando scopre che Fidel ha catturato Leonardo, l’odio si impadronisce del signor Palacios. Successivamente viene a sapere che Soria ha eliminato Leonardo. Dopo di che, i due si danno appuntamento, ma il vicedirettore non compare. Più tardi, Fidel rivela a Ramon che gli anarchici l’hanno usato per facilitare la libertà di Fausto Salazar, uno degli autori dell’attentato di cinque anni prima. A questo punto, nel corso delle prossime puntate spagnole di Una Vita, Fidel e Ramon si uniscono per impedire a Fausto di ottenere ciò che vuole.

Lolita, nel frattempo, tenta di scoprire cosa stanno organizzando i due, senza però riuscirci. L’affare legato a Fausto finisce sui giornali e la Casada resta sorpresa quando nota che Ramon è ben informato sulla questione. Entrambi, chiaramente, ricordano con dolore l’attentato. Lolita chiede a Fidel di fare qualcosa affinché Fausto non finisca in libertà. Dopo di che, scopre che il Salazar è stato ucciso dalla polizia e pensa che dietro tutto ci siano Fidel e Ramon.

In particolare, la Casado teme che i due le stiano nascondendo qualcosa sull’omicidio. In effetti tutti i sospetti cadono sul Palacios. Si pensa che dietro la morte di Fausto ci sia proprio lui! La conferma a Lolita sembra arrivare quando lui stesso ammette di sentirsi felice per quanto accaduto all’uomo. Intanto, la Casado decide di uscire di nuovo con Fidel, accettando il suo invito al cinema.