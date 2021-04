Una Vita anticipazioni ultime puntate spagnole: partenze e un matrimonio

Sono uscite fuori le anticipazioni spagnole delle ultime puntate di Una Vita, che andranno in onda prima del gran finale. Manca poco all’ultimo episodio della soap opera, che dovrebbe andare in onda in Spagna tra il 3 e il 4 maggio 2021. E mentre i telespettatori attendono con ansia di scoprire cosa accadrà ai protagonisti di Acacias 38, gli ultimi sviluppi sembrano annunciare importanti svolte. Iniziando da Felipe, le anticipazioni segnalano che la sua relazione con Dori diventerà pubblica. L’avvocato deciderò di far sapere ai vicini che tra lui e l’infermiera è nata una vera storia d’amore.

Solo qualche giorno fa, le anticipazioni parlavano del segreto di Dori e di come Felipe viene a conoscenza della verità. L’infermiera rivela di aver assistito l’avvocato, per tutto questo tempo, con lo scopo di eseguire un importante esperimento. L’Alvarez Hermoso va su tutte le furie non appena scopre cosa sta realmente accadendo. Questo sembrava segnare una rottura definitiva tra Felipe e Dori. Invece, nel corso delle prossime puntate di Una Vita in onda in Spagna, l’avvocato invierà una lettera all’infermiera, attraverso cui le fa sapere che vuole incontrarla.

Dori non saprà cosa pensare e quando si ritroverà di nuovo di fronte a Felipe prenderà una decisione importante. Scendendo nel dettaglio, l’infermiera proporrà all’Alvarez Hermoso di accompagnarla a Ginevra. A questo punto, Felipe organizzerà un incontro con gli amici in casa sua e approfitterà del momento per dichiararsi pubblicamente a Dori. Arriverà così la proposta di matrimonio da parte dell’avvocato. L’infermiera accetterà di diventare sua moglie, ma i problemi non finiranno qui. Infatti, i loro rispettivi lavori li porteranno di fronte a un dilemma.

Felipe lascerà Acacias per seguire Dori a Ginevra? Intanto, altri due protagonisti molto amati decideranno di concedersi un viaggio. Tra Ramon e Lolita arriva la pace, dopo settimane di lotta continua. In particolare, il Palacios ringrazierà la Casado per tutto quello che ha fatto per lui. Dopo di che, le suggerirà di andare a Cabrahigo per un po’ di tempo, così potrà ricongiungersi con il piccolo Moncho.

Lolita deciderà così di lasciare per un po’ di tempo il quartiere spagnolo per recarsi nel suo paese d’origine? Ramon la seguirà? A tenere la Casado incollata ad Acacias è Fidel. La donna, dopo la morte di Antonito, ritrova il sorriso insieme a questo nuovo personaggio. Ma, proprio nelle ultime puntate, Lolita confesserà a Felipe di essere confusa.

Ora al pubblico non resta che attendere le anticipazioni dell’ultima puntata della soap, che si preannuncia scoppiettante!