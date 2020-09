Una Vita, Felipe tra Genoveva e Marcia: relazione segreta ad Acacias

Felipe in Una Vita si ritrova diviso tra Genoveva e Marcia. In realtà, secondo le anticipazioni della soap, l’avvocato non ha alcun dubbio sui sentimenti che prova nei confronti di entrambe. Infatti, il suo cuore non è diviso tra la Salmeron e la domestica brasiliana. L’Alvarez Hermoso sa con certezza chi delle due donne è effettivamente entrata nel suo cuore. Felipe è innamorato di Marcia! Per Genoveva non prova lo stesso sentimento, ma si avvicina con un unico scopo: farla crollare e vendicare, così, i vicini di Acacias 38. Insieme a Ramon, l’Alvarez Hermoso è ormai convinto che la Salmeron sia complice di Alfredo nella truffa del Banco Americano. Non solo, l’avvocato è pronto a tutto pur di aiutare il suo amico Liberto a uscire di prigione. Il Seler si trova attualmente in una situazione abbastanza scomoda: dopo essere stato lasciato da Rosina, è stato accusato di abuso ai danni di Genoveva. Proprio per permettere al suo amico di uscire dal carcere, Felipe si avvicina molto a Genoveva.

Una Vita anticipazioni, Felipe innamorato di Marcia: il piano contro Genoveva

Felipe sembra aver già colpito l’interesse di Genoveva. Quest’ultima, parlando con l’avvocato, appare davvero pentita di aver causato così tanti problemi al Seler. Per tale motivo, l’Alvarez Hermoso continua a puntare sul pentimento della Salmeron per far uscire di prigione Liberto. In effetti, le anticipazioni di Una Vita rivelano che Genoveva ritira la sua denuncia sul marito di Rosina. Nel frattempo, però, la Salmeron non sa che Felipe è vicino a un’altra donna, Marcia. La domestica brasiliana, sin dal primo momento, ha conquistato il cuore dell’avvocato. L’Alvarez Hermoso si è detto disposto a insegnare alla giovane la lingua spagnola, per permetterle di integrarsi al meglio nel quartiere. La vicinanza tra loro fa nascere una vera e propria relazione segreta ad Acacias.

Anticipazioni Una Vita, Felipe e Marcia relazione segreta: Genoveva pronta a tutto

Non appena si rendono conto di provare dei sentimenti molto forti, Felipe e Marcia danno vita a una relazione segreta. In questo modo, l’Alvarez Hermoso può continuare a portare avanti il suo piano ai danni di Genoveva. Ben presto, l’avvocato confessa apertamente alla Salmeron di non essere innamorato di lei. Ovviamente, la moglie di Alfredo non prende affatto bene questa confessione. Ma vi anticipiamo che la nuova dark lady di Acacias non ha alcuna intenzione di allontanarsi da Felipe, anzi. Genoveva è davvero disposta a tutto pur di raggiungere i suoi scopi! Proprio per tale motivo, nel corso delle puntate attualmente in onda in Spagna, i due stanno affrontando una dura guerra!