Una Vita, Felipe-Genoveva guerra finita: lui lascia Acacias

Quella che sembra essere una guerra senza fine, ha finalmente un finale: le strade di Felipe e Genoveva si separano. Sebbene, la Salmeron non si allontani mai definitivamente dall’avvocato, restandogli vicina come un’ombra, la loro lotta giunge al termine. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che l’Alvarez Hermoso decide di non cercare più la vendetta contro l’astuta dark lady, dopo averci riflettuto.

Nelle prossime puntate, il pubblico vedrà finalmente Genoveva in carcere per l’omicidio di Marcia. Caduta nella trappola di Felipe, Santiago, Mendez e Laura si ritrova a confessare di aver ucciso la povera Sampaio. L’avvocato va via, voltandole le spalle, e il commissario la trasporta direttamente in prigione. Qui, però, la dark lady mostra ancora la sua astuzia.

Mentre Felipe è ormai convinto di aver vinto questa dura guerra e di aver vendicato Marcia, ecco che Genoveva riesce a uscire dal carcere. Quando torna in libertà, arrivano nuove minacce da parte dell’avvocato di Acacias. Ma tutto il quartiere spagnolo si dice stanco di questa infinita guerra e Felipe finalmente riflette, prendendo una saggia decisione.

A essere stufi di questa situazione sono Liberto e Ramon. I due vicini vorrebbero vedere l’Alvarez Hermoso tornare a sorridere, senza passare tutta la sua vita a cercare vendetta contro Genoveva. Consigliano così all’amico di lasciar perdere una volta per tutte. Ma a far riflettere davvero Felipe è Casilda.

La dolce domestica con il suo discorso riesce a convincere l’avvocato a mettere fine alla sua infinita guerra contro la Salmeron. Le anticipazoni di Una Vita segnalano che l’Alvarez Hermoso annuncia a Liberto e Ramon che ha deciso di non seguire più il suo desiderio di vendetta. Infatti, decide anche di prendere parte alla messa da lei organizzata per Marcia.

La Salmeron sta tentando di riconquistare i vicini di Acacias e così mette in atto una serie di mosse per passare come quella che in realtà non è. Dopo la messa, Felipe si comporta in modo gentile con Genoveva, che si illude. La dark lady crede, a questo punto, che tra loro potrà esserci davvero una riconciliazione.

Ma l’avvocato la ferma subito e le fa capire che ormai tra loro è finita in modo definitivo. Non solo, Felipe decide anche di allontanarsi da Acacias. Fa sapere ai suoi amici che è arrivato il momento di andare a trovare Tano, il figlio che adottò con Celia e che attualmente si trova in Austria. L’avvocato organizza la partenza, sottolineando di non avere una data di ritorno.

Pertanto, non sa ancora per quanto tempo resterà insieme a Tano. Genoveva viene a sapere della sua partenza e sceglie di andarlo a salutare. Nonostante tutto, sente ancora di essere innamorata di lui. Attenzione, però, perché per la Salmeron sta per nascere una nuova e pericolosissima alleanza!