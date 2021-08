Una Vita, ecco qual è il segreto di Ildefonso: la reazione di Camino

Le anticipazioni segnalano che la giovane Pasamar scopre il motivo per cui il suo neo marito non si lascia andare alla passione

Ildefonso nasconde un segreto e nelle prossime puntate di Una Vita i telespettatori scopriranno di cosa si tratta. Come ogni personaggio che arriva ad Acacias, anche il marchesino ha qualche scheletro nell’armadio. A scoprire la verità è Camino, la quale diventa sua moglie. La giovane Pasamar ha ormai deciso di convolare a nozze con il ragazzo, dopo aver salutato la sua Maite.

Il giorno del matrimonio, Camino non appare per nulla entusiasta. E mentre Cinta ed Emilio felici e spensierati lasciano Acacias per approdare in Argentina, la giovane Pasamar continua a vivere nel suo dolore. Ben presto, si rende conto che c’è qualcosa che non va. Il suo pensiero va verso Maite, che le invia anche una lettera dalla Francia.

Ma, come fanno sapere le anticipazioni, Camino e Ildefonso non fanno l’amore dopo essersi sposati. La giovane Pasamar, si sa, non ha tutto questo grande desiderio di lasciarsi andare fisicamente con il marchesino. Ma perché quest’ultimo evita di trascorrere la notte con la figlia di Felicia? Ciò viene fuori attraverso alcuni dialoghi, che fanno appunto comprendere che non hanno consumato il matrimonio.

Ildefonso rifiuta di avere contatti fisici con Camino. Nelle prossime puntate di Una Vita la situazione per lui si complica. Arriva ad Acacias una bellissima notizia: Emilio e Cinta sono in dolce attesa. A questo punto, Felicia tenta di invogliare Ildefonso e Camino ad allargare anche loro la famiglia. Di fronte alle continue intromissioni della suocera, il marchesino reagisce davvero male.

Queste tensioni non passano inosservate a Felicia, che inizia a sospettare che ci siano problemi di letto tra i due. A questo punto, Ildefonso chiede a Camino di non parlare con nessuno di quanto accade tra loro.

E mentre Felicia inizia a pensare che tra Camino e Anabel stia nascendo qualcosa che va oltre un’amicizia, Ildefonso svela il suo segreto. La coppia ha un’accesa discussione, che riguarda proprio i mancati rapporti intimi.

Iniziano a incolparsi a vicenda e solo in seguito esce fuori la verità: Ildefonso confessa a Camino di essere impotente. Proprio così, il marchesino racconta di essersi ferito gravemente quando si trovava in guerra. Tale ferita gli ha causato questo problema.

Ovviamente, Camino resta senza parole di fronte a questa confessione, ma fa di tutto per dare tutto il suo sostegno a Ildefonso. Ora, però, entrambi devono fare in modo che nessuno sospetti niente.

Purtroppo, Camino commette un grave errore, in quanto confida ad Anabel la verità!