Una Vita e Il Segreto Capodanno 2020: le due soap non vanno in onda

Una Vita e Il Segreto a Capodanno: le due soap spagnole non vanno in onda l’1 gennaio 2020

Una Vita e Il Segreto subiscono uno stop l’1 gennaio 2020. Le due soap spagnole a Capodanno non vanno in onda come al solito. Il pubblico di Canale 5 dovrà fare a meno degli abitanti di Acacias 38 e di Puente Viejo. Solo un giorno di stop per entrambe le soap, in quanto durante la Vigilia di Capodanno sono andate in onda. A differenza di Beautiful, non hanno subito lunghe pause durante il periodo natalizio. A prendere il posto della soap americana sono stati i vicini di Acacias, che sono stati spostati alle ore 13.40 fino alle ore 14.10. È stato mantenuto il solito orario, invece, per Puente Viejo. Per la programmazione tv di oggi cambia completamente la situazione per i telespettatori che seguono passione le vicende delle due soap. Chi è fuori l’1 gennaio non perderà neppure una puntata, dunque. Il pubblico di Canale 5 non deve temere, poiché già dal 2 gennaio torneranno entrambe in onda.

Programmazione Canale 5: breve stop per Una Vita e Il Segreto a Capodanno

Un breve stop per Una Vita e Il Segreto, nella giornata di Capodanno. Ma quali film o programmi prenderanno il loro posto? Alle ore 13.40 va in onda il film del 2015 Cenerentola in passerella. Mentre alle ore 16.10 vedremo il film del 2004 Quando meno te lo aspetti. Dovremo aspettare solo un giorno per rivedere gli abitanti di Acacias e di Puente Viejo. Ci attendono importanti colpi di scena, nel corso delle prossime puntate. Nel ricco quartiere vedremo ancora i vicini vivere momenti di grande tensione, poiché sia Celia che Felipe dimostrano di essere in gravi condizioni di salute. Non solo, l’arrivo di Ceferino ad Acacias porta altri problemi ad Antonito e Lolita.

Anticipazioni Una Vita e Il Segreto: in Spagna grandi svolte, Puente Viejo saluta Antolina

E mentre nelle puntate in onda in Spagna il pubblico assisterà a delle grandi svolte, in Italia Acacias vedrà qualche piccolo colpo di scena. Intanto, a Puente Viejo viene celebrato un funerale, nel corso dei prossimi episodi in onda su Canale 5. Il Segreto vede l’uscita di scena di un particolare personaggio, Antolina.