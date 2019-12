Anticipazioni Una Vita dal 30 dicembre al 3 gennaio: momenti duri

Una Vita anticipazioni prossima settimana: Felipe e Celia non danno più segni di vita

Dal 30 dicembre al 3 gennaio Una Vita vedrà nuovi colpi di scena. Il dottor Quilles pretende che Celia rimanga in quarantena e consiglia a Felipe e Lucia di lasciare, per il momento, il loro appartamento. Samuel propone all’avvocato di soggiornare a casa sua, ma l’uomo rifiuta di lasciare sua moglie sola. Trini vuole andare a trovare Celia, ma Ramon glielo proibisce. Felipe non riesce a stare senza sua moglie e, preoccupato che possa morire, le dà un bacio per contrarre anche lui la stessa malattia. Distrutta per questa situazione, Lucia cerca conforto spirituale in Telmo, infastidendo non poco Samuel. Il prete, intanto, riesce a incontrare Jimeo Batàn, con lo scopo di capire se l’Alday stia ancora prendendo in giro Lucia. Il sacerdote, però, non ottiene alcun tipo di risposta dall’uomo. Felipe continua a restare chiuso in casa insieme a Celia, ma non dà più segni di vita. Così, la Alvarado inizia a temere che i due coniugi siano morti. I vicini di Acacias le proibiscono di entrare in casa per verificare se stiano bene oppure no, in quanto rischierebbe di essere contagiata anche lei.

Anticipazione Acacias 38: Antonito e Lolita in crisi dopo l’arrivo di Ceferino

Lolita sospende, per il momento, i preparativi del suo matrimonio con Antonito, ma accade qualcosa di davvero inaspettato. La domestica si ritrova di fronte a una sua vecchia conoscenza di Cabrahigo, Ceferino. Quest’ultimo, a causa di un’antica tradizione del loro paese, sostiene di essere il suo futuro sposo. Inaspettatamente, Lolita si trova d’accordo con Ceferino e rivela a Trini che, a causa di un bacio che gli ha dato in adolescenza, è costretta a sposarlo e a rinunciare così ad Antonito. Trini si schiera dalla parte della domestica su questa nuova problematica, mentre Ramon e Antonito non credono ovviamente a questa superstizione.

Spoiler Una Vita prossima settimana: Servante riceve brutte notizie, Inigo inizia a scommettere

Servante invia un telegramma a Paciencia, al fine di rivelarle che vuole raggiungerla a Cuba. La donna, però, gli dà una risposta inaspettata: non vuole vederlo. Il portinaio continua a essere convinto della sua decisione di andare a trovare la moglie, ma quest’ultima gli chiede nuovamente di restare ad Acacias. Inigo chiede a Liberto di portarlo con sé nella società di ginnastica, con successo. Il Barbosa inizia a scommettere durante gli scontri di boxe, ma Flora e Leonor iniziano ad avere qualche sospetto.