Anticipazione Una Vita: Casilda ritrova l’amore? Lolita e Antonito in crisi

Una Vita anticipazioni: crisi tra Lolita e Antonito a causa dell’arrivo di una vecchia conoscenza di lei

Aria di crisi tra Lolita e Antonito, nelle prossime puntate di Una Vita. La coppia si ritrova a vivere un periodo davvero triste, a causa dell’arrivo di una vecchia conoscenza della domestica. Il tutto accade quando i due giovani innamorati decidono di convolare a nozze, a un anno dal loro fidanzamento ufficiale. E mentre da una parte Lolita vuole sposarsi secondo le tradizioni di Cabrahigo, dall’altra Antonito prende decisioni diverse. Ad aiutare i due fidanzati ci pensa Trini, la quale dà loro importanti consigli. Ma ecco che ad Acacias giunge Ceferino, il quale chiede subito di poter vedere la Casado. L’uomo le ricorda il bacio che si erano scambiati all’età di 13 anni e la loro promessa. Secondo una tradizione di Cabrahigo, Lolita e Ceferino devono assolutamente diventare marito e moglie. Ed è proprio questo che il nuovo arrivato pretende dalla domestica. La Casado va in crisi e inizia a essere seriamente preoccupata. Intanto, il figlio di Ramon non può fare a meno di notare lo strano atteggiamento della fidanzata, tanto che arriva ad affrontare Ceferino. Quest’ultimo è convinto di essere il promesso sposo di Lolita e quest’ultima decide di chiedere aiuto a Casilda.

Anticipazione Una Vita: Lolita chiede aiuto a Casilda per salvare la sua storia d’amore con Antonito

Secondo le usanze di Cabrahigo, per annullare il fidanzamento Ceferino dovrebbe baciare una vedova. Per tale motivo, Lolita si rivolge a Casilda, che da qualche tempo ha perso suo marito Martin. La Casado chiede all’amica di avvicinarsi all’uomo e di scambiarsi con lui un bacio. La domestica non ha alcuna intenzione di rinunciare ad Antonito e al loro matrimonio. Con la complicità di Trini, Lolita riesce fortunatamente a convincere Casilda a darle una mano. La Casado esce per la prima volta con Ceferino e all’appuntamento si presenta anche l’amica. Ed ecco che scatta subito qualcosa tra la vedova di Martin e il nuovo arrivato. I due si sentono, infatti, attratti l’uno dall’altro. Nei giorni successivi decidono addirittura di trascorrere del tempo da soli in soffitta, al fine di conoscersi meglio.

Anticipazioni Una Vita: finalmente arriva il bacio tra Casilda e Ceferino

Il bacio, però, tra Ceferino e Casilda non arriva, sebbene ci sia un particolare interesse reciproco. L’uomo inizia a sentirsi confuso e Lolita gli consiglia di restare ancora ad Acacias e di lasciarsi andare con la sua amica. Finalmente Ceferino e Casilda si baciano! Sarà l’inizio di una nuova storia d’amore per la dolce domestica? Nel frattempo, Lolita è felice per quanto sta accadendo, in quanto ora può finalmente pensare al suo matrimonio con Antonito senza problemi.