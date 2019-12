Anticipazione Il Segreto, Antolina muore davvero? La verità

Il Segreto anticipazioni: Antolina muore davvero durante lo scontro con Isaac? Cosa accade

Nel corso delle puntate de Il Segreto in onda questa settimana vedremo Antolina perdere tragicamente la vita durante il duro scontro con Isaac. L’ex ancella avrebbe voluto, questa volta, rovinare per sempre la vita di Elsa uccidendo il Guerrero. Fortunatamente la perfida biondina non riesce nel suo intento e ad avere la meglio è proprio il giovane falegname. Quest’ultimo, in realtà, tenta di salvare la vita di Antolina, quando la vede precipitare. Ma un gesto dell’ex ancella lo porta a lasciarla andare per sempre: l’ex ancella, nonostante il tentativo di Isaac di metterla in salvo, cerca di portarlo via con sé nel vuoto. A questo punto, il Guerrero non può fare altro che mollare la presa e lasciarla cadere. Sembra impossibile che questa storia sia davvero finita. Vedere Antolina fuori dalla trama della soap può sembrare davvero strano, tanto che viene naturale pensare che in realtà non sia morta. Proprio per tale motivo, molti telespettatori si chiedono se in realtà l’ex ancella sia ancora viva.

Anticipazione Antolina morta: l’ex ancella perde tragicamente la vita, il funale

Ebbene vi assicuriamo che Antolina è davvero morta durante lo scontro con Isaac. Qualche giorno dopo, infatti, vengono svolti i funerali della giovane, a cui prendono parte solo il Guerrero, Dolores e Marcela. Nessun’altro ci tiene a salutare per l’ultima volta Antolina. Vi anticipiamo che non rivedremo più l’ex ancella. Infatti, nel corso delle puntate in onda in Spagna nessuno ha più nominato la perfida biondina. Dunque, la verità è che la Ramos è morta e non potrà più far del male a Elsa e Isaac. Intanto, vi anticipiamo che assisteremo a una bellissima svolta per questa coppia.

Spoiler Il Segreto: dopo la morte di Antolina, Isaac ed Elsa realizzano il loro grande sogno

Nel corso delle prossime puntate, dopo la morte di Antolina, finalmente Isaac ed Elsa diventano marito e moglie. Il matrimonio di questa coppia segna la conclusione di questa love story. Infatti, li vedremo lasciare insieme Puente Viejo, ma prima raggiungono Alvaro, il quale ha per Elsa una sorpresa davvero inaspettata!