Il Segreto, Elsa non rivede più Alvaro? Dopo tanto tempo, lui sorprende

Anticipazioni Il Segreto: Elsa rivede Alvaro dopo quanto accaduto? Il medico riesce a sorprendere tutti

Nel corso delle ultime puntate de Il Segreto, in onda su Canale 5, abbiamo visto Alvaro fuggire da Puente Viejo e lasciare Elsa prima del matrimonio. La Laguna sta, infatti, vivendo un periodo terribile, tra rabbia e sconforto. Per lei queste sono le secondo nozze che le lasciano l’amaro in bocca. Ricordiamo che, proprio mentre stava sposando Isaac, avvenne un attentato. Ed ecco che ora si ritrova a vivere una situazione altrettanto spiacevole. Abbandonata il giorno del suo matrimonio da Alvaro, la Laguna cerca di andare avanti e lo fa proprio con Isaac! Ebbene la fuga del medico segna, in realtà, l’inizio della rivincita della dolce ereditiera. Grazie a una confessione di Alvaro, il Guerrero scopre finalmente la vera natura di Antolina. L’ex ancella viene smascherata dal merito, che sceglie di iniziare una nuova vita con Elsa. Ma la perfida biondina non si fa da parte, anzi. Causa diversi problemi alla coppia, che però riesce fortunatamente a superarli tutti.

Il Segreto anticipazioni, Elsa e Isaac si sposano: Alvaro gli invia una lettera

L’amore tra Isaac ed Elsa trionfa! Le anticipazioni spagnole annunciano un gran lieto fine per loro, dopo del quale ritrovano proprio Alvaro! Dopo quanto accaduto con le mancate nozze, la Laguna incontra nuovamente il medico. È trascorso ormai tantissimo tempo da quando il dottore ha lasciato Puente Viejo e, pertanto, con Elsa si tratta di un ritrovo abbastanza particolare. Il tutto avviene dopo che lo stesso Alvaro propone alla coppia, appena convolata a nozze, di raggiungerlo. Scendendo nel dettaglio, il medico scrive una lettera importantissima a Elsa, nella quale le chiede scusa per quanto fatto in passato. Non solo, Alvaro ha una sorpresa inaspettata per la Laguna.

Anticipazione Il Segreto: Elsa recupera il denaro rubato da Alvaro

Avendo ritrovato finalmente la felicità con Isaac, Elsa riesce a perdonare Alvaro per la delusione passata. Ed ecco che quando va a trovarlo insieme al Guerrero, riceve una sorpresa inaspettata. Il medico sceglie di tornare tutto il denaro che le ha rubato. Riesce in questo modo a riscattarsi per quanto accaduto in passato ed Elsa non può che essere felice di aver ritrovato la sua fortuna.