Anticipazioni Il Segreto, Elsa e Isaac si sposano dopo la morte di Antolina

Il Segreto anticipazioni spagnole: il matrimonio di Elsa e Isaac

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano il matrimonio di Elsa e Isaac. Per ora sui vari siti spagnoli è possibile leggere come il Guerrero fa la sua proposta di matrimonio alla sua amata. Ed ecco che sul web compaiono le prime foto di queste tanto attese nozze. I due lottano tanto per il loro amore, contrastati dalle cattive intenzioni di Antolina. E mentre nelle puntate in onda in Italia, l’ex ancella ha ancora la situazione in pugno, in Spagna i telespettatori le hanno già detto addio. Proprio dopo la tragica morte della perfida biondina, la coppia sceglie di convolare a nozze. Isaac fa la sua proposta di matrimonio a Elsa, solo dopo che quest’ultima fa alcuni esami. Ricordiamo, infatti, che la Laguna scopre di avere un grave problema al cuore. Per tale motivo, deve affrontare una delicatissima operazione, la quale riesce positivamente. Le ultime analisi rivelano a Elsa che le sue condizioni di salute stanno migliorando. Di fronte a questa bella notizia, la Laguna si lascia andare alla passione con Isaac. Quest’ultimo fa subito dopo la sua proposta.

Anticipazione Il Segreto: dopo la morte di Antolina, Isaac chiede a Elsa di sposarlo

Antolina perde tragicamente la vita, cadendo da un burrone e dopo aver cercato di uccidere Isaac. Ora il Guerrero è libero di vivere il suo amore con Elsa. Ovviamente la Laguna non può non accettare la proposta di matrimonio del suo amato, soprattutto dopo aver lottato così tanto per riaverlo tra le sue braccia. Ricordiamo che i due, in passato, avevano cercato di diventare marito e moglie. Ma un attentato, causato proprio da Antolina, purtroppo non ha portato il lieto fine. Ecco che ora finalmente Isaac ed Elsa possono finalmente coronare il loro sogno.

Il Segreto, Don Berengario sposa Elsa e Isaac: finalmente la coppia realizza il suo sogno

Dalle prime immagini è possibile vedere Elsa e Isaac sull’altare, mentre diventano marito e moglie. A celebrare le nozze è ovviamente Don Berengario, che si mostra fortemente felice per la coppia. Al momento, non si sanno ancora moltissimi dettagli sul matrimonio, ma dopo la proposta Elsa si mette subito a organizzare il tanto atteso evento.