Una Vita dopo la morte di Celia: cosa cambia con il salto temporale

Anticipazioni Una Vita dopo la morte di Celia: quali personaggi ritroveremo

Cosa accade dopo la morte di Celia nella soap di Una Vita? La moglie di Felipe muore e così si chiude un’altra stagione. Il decesso inaspettato di Trini aveva già sconvolto il quartiere e ora questa nuova perdita non può che portare grandi cambiamenti tra i vicini. Il pubblico di Canale 5 dovrà dire addio a uno dei personaggi principali della nota soap spagnola. Non solo Celia, ma anche altri protagonisti lasciano il ricco quartiere definitivamente. Sicuramente ritroveremo Felipe. Quest’ultimo, dopo dieci anni, appare ancora sconvolto per la morte della moglie. Oltre lui, rivedremo anche Antonito e Lolita. La nuova signora della famiglia Palacios ha un negozio tutto suo, ovvero un caseificio. Invece, Fabiana e Servante non sono più rispettivamente una domestica e un portinaio, ma entrambi sono proprietari di una pensione. Il chiosco della madre di Cayetana viene, invece, gestito da Marcelina.

Una Vita anticipazioni italiane dopo il salto temporale: chi rivedremo nel ricco quartiere di Acacias dopo dieci anni

Dopo il salto temporale di dieci anni, il pubblico di Canale 5 ritroverà anche la dolce Lucia, ma senza Telmo. Infatti, come vi abbiamo già anticipato, la Alvarado sposa Eduardo. Non solo, la ragazza è anche madre del piccolo Mateo. L’ex sacerdote fa comunque il suo ritorno ad Acacias e cerca in tutti i modi di riconquistare il cuore di Lucia. Nel frattempo, a rientrare nel ricco quartiere ci pensa anche Samuel, che giunge con un nuovo personaggio, Genoveva. Quest’ultima riesce subito ad attirare l’attenzione di tutti i vicini, per la sua bellezza e furbizia. Ritroveremo, inoltre, Ursula, diventata istitutrice del piccolo Mateo, figlio di Lucia, e Ramon, che esce dal carcere dopo ben dieci anni.

Come cambia Acacias dopo il salto temporale: nuovo cast Una Vita

Come vi abbiamo già anticipato, il cast di Una Vita si arricchisce di nuovi personaggi. Stiamo parlando di Bellita, della sua cameriera Arantxa, di una nuova famiglia che gestisce il ristorante Nuevo Siglo XX, di Felicia, di Maite e Camino. Quattro protagonisti, invece, escono di scena definitivamente. Stiamo parlando di Leonor, Inigo, Flora e Tito.