Una Vita, Lucia è incinta? La Alvarado non sa che aspetta un bambino

Una Vita anticipazioni 2020, Lucia è già incinta? La Alvarado dà alla luce il figlio suo e di Telmo, ma nasconde il segreto

Non lo sa ancora, ma Lucia aspetta un figlio. La Alvarado è incinta, secondo le ultime anticipazioni di Una Vita 2020. Come lo sappiamo? Facendo un po’ qualche calcolo, possiamo essere certi di questa notizia. Tra qualche settimana assisteremo a un salto temporale di ben dieci anni, dopo del quale vedremo Lucia in compagnia di un bambino, Mateo. La Alvarado assicura che il piccolo è il figlio, di dieci anni, è nato dal suo matrimonio Eduardo. Ebbene sì, la cugina di Celia si sposa ma non con Telmo! Quest’ultimo, però, intuisce subito che c’è qualcosa che non va. In particolare, l’ex sacerdote di Acacias comprende che il matrimonio di Lucia non è come lei lo racconta. Infatti, la Alvarado sta vivendo un vero e proprio incubo insieme a Eduardo, che si rivela essere un uomo subdolo e cattivo. Non solo, Telmo inizia a sospettare che Mateo sia suo figlio. L’ultima volta che ha trascorso una notte con Lucia risale proprio a dieci anni prima.

Lucia si sposa e ha un figlio, anticipazioni Una Vita: Mateo è figlio di Telmo

Lucia è già incinta? La Alvarado non sa ancora che presto la sua vita cambierà. Come vi abbiamo già anticipato, la sua storia d’amore con Telmo finisce prima del salto temporale. L’ex sacerdote viene accusato di furto ai danni proprio di Lucia e, per tale motivo, è costretto a lasciare Acacias. Dopo il salto temporale, non appena torna nel ricco quartiere, scopre che la dolce metà è sposata e ha un figlio, di dieci anni. La Alvarado confessa, ben presto, a Ursula la verità: Mateo è figlio di Telmo e non di Eduardo! Lucia concepisce il piccolo proprio prima del salto temporale, ovvero in queste settimane. Quando scopre di essere incinta, la Alvarado ha però già lasciato Telmo.

Anticipazioni italiane Una Vita: dopo il salto temporale Lucia è sposata con Eduardo

La storia d’amore di Lucia e Telmo è sempre stata travagliata. I due non sono mai riusciti a trovare un attimo di serenità per vivere la loro relazione. La Alvarado scopre troppo tardi di essere rimasta incinta dell’ex prete e convola a nozze con un altro uomo. Vi anticipiamo che l’età del bambino non passa inosservata a Telmo, il quale scopre di essere padre dopo dieci anni.