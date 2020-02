Anticipazioni Una Vita, Telmo tradito: l’ex prete costretto a lasciare Acacias

Una Vita anticipazioni, il gesto importante di Lucia: Telmo accusato di essere un imbroglione

Telmo si ritrova nuovamente contro l’ennesima difficoltà ad Acacias. Nel corso delle prossime puntate di Una Vita, riesce a fermare le nozze di Lucia e Samuel, dopo essersi liberato degli abiti sacerdotali. Di fronte alla scelta presa dall’uomo, la Alvarado abbandona l’Alday sull’altare. Ed ecco che finalmente il pubblico vedrà Lucia e Telmo pianificare il loro futuro insieme. Ma vi anticipiamo che la serenità è destinata a durare ben poco per questa coppia. Vedremo i due innamorati annunciare il loro matrimonio, sostenuti dalle persone a loro care. Tutto sembra procedere per il meglio e la Alvarado prende una decisione davvero molto importante, che dimostra tutto l’amore che prova nei confronti dell’ormai ex prete. Ma come? Ebbene, la cugina di Celia decide di conferire il potere della gestione della sua fondazione a Telmo. Un gesto speciale quello che Lucia sceglie di compiere per la sua dolce metà. Le anticipazioni, però, annunciano una svolta inaspettata e triste per l’ex prete di Acacias.

Telmo e Lucia, trame Una Vita: i soldi dei Marchesi di Valmez spariscono, l’ex prete accusato

Felipe, su decisione di Lucia, conferisce a Telmo il potere di gestire la fondazione. I soldi dei Marchesi di Valmez sono, dunque, nelle mani dell’ex prete. Padre Bartolomé aiuta l’ex sacerdote in questa fase, svolgendo con lui le pratiche burocratiche. Intanto, Ursula assiste all’abbraccio che Espineira dà a Telmo e inizia ad avere qualche sospetto. I dubbi della Dicenta si rivelano essere fondati, visto come prosegue questa situazione. Padre Bartolomé, improvvisamente, annuncia all’ex istitutrice e a Lucia una notizia davvero sconcertante. Scendendo nel dettaglio, il prete rivela alle due donne che i conti della fondazione sono stati svuotati. Alcuni documenti, inoltre, sembrano provare la colpevolezza di Telmo!

Una Vita prossime puntate: Telmo accusato di furto lascia Acacias

Telmo ruba i soldi dei Marchesi di Valmez dalla fondazione? Questo è ciò che si comprende da alcuni documenti che Ursula trova in casa. Intanto, in banca, Lucia e Bartolomé scoprono che l’ex prete li ha traditi. A questo punto, la Alvarado decide di lasciare Acacias, ma prima scrive una lettera al suo amato. La cugina di Celia è ormai convinta che Telmo sia un imbroglione e sceglie, pertanto, di voltare pagina. Ma ecco che i telespettatori scopriranno che, in realtà, l’ex prete non ha rubato i soldi della fondazione. A tradirlo sono stati il Priore Espineira e Padre Bartolomeo, che brindano alla trappola preparata contro di lui! Tutti pensano che l’ex prete sia davvero un imbroglione e nessuno sembra credergli. Di fronte a questa situazione, Telmo è costretto a lasciare Acacias. Vi anticipiamo che, dopo dieci anni, riesce finalmente a tornare nel ricco quartiere.