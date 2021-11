Una Vita, dopo Maite e Camino altri tre personaggi escono di scena

Maite e Camino non sono le uniche a lasciare Acacias nelle prossime puntate di Una Vita. Le anticipazioni spagnole danno aggiornamenti al riguardo, rivelando gli addii di altri tre personaggi! Ebbene sì, il pubblico di Canale 5 dovrà salutare qualcun’altro, a breve. Innanzitutto, la figlia di Felicia può finalmente vivere la sua storia d’amore con la pittrice parigina alla luce del sole, lasciando definitivamente Acacias 38. Dopo aver chiarito con sua madre, la giovane Pasamar sceglie ovviamente un futuro insieme alla sua amata.

Arriva così il grande lieto fine per Camino e Maite! Il loro è un addio ad Acacias, dunque il pubblico di Canale 5 nelle prossime settimane dovrà salutarle. Ma subito dopo, ci sono altri tre personaggi che escono di scena. Laura scompare per qualche tempo, per poi tornare al centro della trama quando mette in atto una trappola ai danni di Genoveva, con Mendez, Felipe e Santiago/Israel. La domestica decide di agire nell’ombra per rimediare a tutti gli errori che ha commesso nel ricco quartiere spagnolo.

Arriva così la vendetta sulla Salmeron, che si ritrova a confessare di aver ucciso Marcia! Grazie a questa confessione, finalmente Genoveva può essere arrestata. Ed che dopo questa svolta, avviene un piccolo salto temporale. Laura lascia per sempre Acacias, dopo aver partecipato alla vendetta contro la dark lady. Non vuole più avere a che fare con il quartiere e decide di recarsi immediatamente da sua sorella Lorenza, per portarla fuori dalla clinica in cui si trova.

Questa è un’uscita definitiva per Laura e non solo. Anche Santiago non torna più al centro della a trama di UnVita. Il Becerra aveva già lasciato il quartiere per poi tornare con lo scopo di mettere in atto l’ultima vendetta contro Genoveva. Dopo aver raggiunto il suo obbiettivo, Israel – questo il suo vero nome – non ha più nessun motivo per restare ad Acacias e così anche lui cerca di rifarsi una nuova vita.

Per quanto riguarda gli addii a cui il pubblico italiano assisterà a breve, c’è anche quello di Felicia! La madre di Camino muore, ma i telespettatori non assisteranno al suo omicidio. Infatti, dopo il breve salto temporale, si scopre solo che non è più in vita. A cercare delle risposte a questo mistero ci pensa Marcos, il quale cerca con ossessione la verità.

Gli addii nella soap opera spagnola coincidono sempre con le new entry. Aurelio e Natalia Quesada sono i personaggi che entrano ufficialmente nella trama di Acacias 38, destabilizzando le vite dei vicini. Di recente il pubblico ha avuto modo di conoscere gli Olmedo (Sabina, Roberto e Miguel) e Soledad.