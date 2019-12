Una Vita, che fine hanno fatto gli attori che hanno lasciato Acacias

Acacias 38 Una Vita: che fine hanno fatto gli attori che non fanno più parte del cast

Sono diversi gli attori che hanno lasciato Una Vita e che hanno conquistato, nel tempo, il cuore dei telespettatori. Ma che fine hanno fatto gli interpreti dei personaggi di Acacias che rivestito ruoli principali? Partiamo da Carlo Serrano Clark, che ha interpretato per molto tempo Pablo. Il grande amore di Leonor ne ha dovute affrontare davvero tante nel ricco quartiere, per poi perdere tragicamente la vita dopo aver trovato la serenità. Oggi l’attore fa parte del cast del film Mientras dure la guerra ed è felicemente fidanzato con Tatiana, com’è possibile vedere nel suo profilo Instagram. Impossibile dimenticare Cayetana, tanto che in molti sperano ancora in un suo ritorno. La sua interprete, Sara Miquel, sta vivendo con serenità il suo matrimonio con suo Alex e non solo: qualche mese fa ha annunciato la sua gravidanza. Un altro volto che ha sicuramente lasciato il segno è Manuela, interpretata da Sheyla Fariña. Si sa poco di questa attrice, come ad esempio la sua partecipazione nel cast de La madrina. Un volto amato di Acacias è anche German, il grande amore di Manuela. I due hanno lasciato, purtroppo perdendo la vita, insieme Acacias. Il suo interprete, Roger Berruezo, l’abbiamo rivisto nel film Lo dejo cuando quiera.

Gli attori che hanno lasciato Acacias: ecco cosa fanno oggi

Non possiamo dimenticarci della storia d’amore di Simon ed Elvira, che fortunatamente hanno avuto il loro lieto fine. L’interprete del primo, Jordi Coll, ha fatto una breve apparizione ne Il Segreto, tornando nel suo storico ruolo di Gonzalo. È felicemente sposato con Marta Tomasa Worner, che riveste il ruolo di Fe ne Il Segreto. L’interprete di Elvira, Laura Rozalen, è attualmente fidanzata con Emmanuel ed è rimasta molto amica di Alba Brunet, interprete di Leonor. Un altro personaggio che da poco ha lasciato la soap è Arturo, interpretato da Manuel Reguiro. Attualmente l’attore è nel cast de Il Segreto, nel ruolo di Don Ignacio. Uno dei volti che abbiamo conosciuto nel corso delle prime puntate della soap è quello di Justo, il crudele marito di Manuela. Il suo interprete Iago Garcia sta vivendo un periodo felice della sua carriera e della sua vita sentimentale. Nel 2016 l’abbiamo visto nel cast dell’undicesima edizione di Ballando con le stelle, vincendo in coppia con Samanta Togni. Nel 2018 ha poi recitato in Non dirlo al mio capo e quest’anno finisce sul grande schermo con il film Il nostro Papa, che racconta la storia di Bergoglio. Rivedremo a breve Maria Luisa, il cui ruolo è rivestito da Cristina Abad. Come vi abbiamo già anticipato, la giovane Palacios torna per prendere parte al matrimonio di Antonito e Lolita. L’attrice, attualmente, sta lavorando nella soap Servir y proteger, nel ruolo di Paula Bremon.

Una Vita: tutto ciò che c’è da sapere sugli attori non più presenti nel cast

Maria Luisa non fa il suo breve rientro da sola, ma al suo fianco c’è Victor. Il suo interprete, Miguel Diosdado, lo vedremo presto nella nuova serie tv Netflix 2020 Las chicas. Impossibile dimenticare la dolce maestrina Teresa, interpretata da Alejandra Meco. Abbiamo avuto l’opportunità di rivederla nel cast de Il Segreto, nel ruolo di Elsa. Arantxa Aranguren, interprete di Guadalupe, ha poi recitato, insieme a Sheyla Fariña nella pellicola La madrina. Porta avanti la sua carriera anche Jaime Olìas, volto di Claudio, ex marito di Leonor. L’11 settembre ha presentato all’accademia del cinema di Madrid il suo progetto The Sound of mine, con il quale ha vinto il concorso della Commissione Europea. Da poco abbiamo visto lasciare Acacias Diego, interpretato da Rubén de Eguia, attualmente impegnato con la serie tv Cuéntame. Si sa poco, invece, su Maria Tasende (Juliana), Raul Cano Cano (Leandro), Elena Gonzalez (Blanca) e Sara Sierra (Olga).